Самолет премьера Армении Пашиняна застрял в небе над Москвой из-за атаки дронов
- Самолет премьера Армении Никола Пашиняна застрял в небе над Москвой из-за атаки дронов, ожидая почти час разрешения на посадку.
- Четыре московских аэропорта были временно закрыты, задержано около 200 рейсов, а российская ПВО сбила 32 беспилотника.
Самолет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном застрял в небе над Москвой из-за атаки дронов. Он почти час ждал разрешения на посадку.
Пашинян кружил над Тверской областью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Baza.
Как самолет Пашиняна застрял над Москвой из-за атаки дронов?
Самолет армянского премьера Николы Пашиняна почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку в Москве. В результате он приземлился на запасном аэродроме Пулково.
В Москву Пашинян летел из Германии на заседание межправительственного заседания совета ЕАЭС (Евразийского экономического союза).
В эту ночь 4 аэропорта Москвы – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский – были временно закрыты из-за атаки дронов. Задержаны около 200 рейсов.
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО с вечера 10 декабря сбила 32 беспилотника, которые летели на Москву.
Дроны ночью ударили по ТЭЦ и химзаводу в России
В ночной воздушной атаке 11 декабря было поражены по меньшей мере два важных военных объекта в глубине территории России.
По данным OSINT-сообществ, в Дорогобугском районе Смоленщины ударные беспилотники попали по Дорогобугской ТЭЦ. Она питает ряд промышленных предприятий ВПК России.
Параллельно ударные беспилотники атаковали химического гиганта ПАО "Акрон" в Великом Новгороде. Это одно из крупнейших химических предприятий России.
Часть его продукции имеет двойное назначение и может быть сырьем в производстве взрывчатых веществ.