Пашинян кружил над Тверской областью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Baza.

Смотрите также В России – неспокойно: СМИ сообщают о массированном налете дронов на Москву

Как самолет Пашиняна застрял над Москвой из-за атаки дронов?

Самолет армянского премьера Николы Пашиняна почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку в Москве. В результате он приземлился на запасном аэродроме Пулково.

В Москву Пашинян летел из Германии на заседание межправительственного заседания совета ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

В эту ночь 4 аэропорта Москвы – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский – были временно закрыты из-за атаки дронов. Задержаны около 200 рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО с вечера 10 декабря сбила 32 беспилотника, которые летели на Москву.

Дроны ночью ударили по ТЭЦ и химзаводу в России