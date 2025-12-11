Літак прем'єра Вірменії Пашиняна застряг у небі над Москвою через атаку дронів

Літак з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном застряг у небі над Москвою через атаку дронів. Він майже годину чекав дозволу на посадку.

Пашинян кружляв над Тверською областю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Baza.

Як літак Пашиняна застряг над Москвою через атаку дронів?

Літак вірменського прем'єра Ніколи Пашиняна майже годину кружляв над Тверською областю, очікуючи дозволу на посадку у Москві. В результаті він приземлився на запасному аеродромі Пулково.

В Москву Пашинян летів з Німеччини на засідання міжурядового засідання ради ЄАЕС (Євразійського економічного союзу).

У цю ніч 4 аеропорти Москви – Шереметьєво, Домодєдово, Внуково і Жуковський – були тимчасово закриті через атаку дронів. Затримано близько 200 рейсів.

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що російська ППО з вечора 10 грудня збила 32 безпілотники, які летіли на Москву.

Дрони вночі вдарили по ТЕЦ і хімзаводу у Росії