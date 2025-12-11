Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання РИА Новости.

Читайте також Апетити Росії вже трохи зменшилися: чого найбільше боїться Путін

Що відомо про дрони, які летіли на Москву?

Росіяни повідомляють про атаку ударних безпілотників на Москву ще звечора 10 грудня. Мер російської столиці Сергій Собянін вперше написав про роботу так званої "ППО" в регіоні ще о 22:41.

Поступово невідомих дронів, які летіли на Москву, ставало дедалі більше.

Через атаку БпЛА небо над містом довелося закрити. У всіх аеропортах Москви – "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво", "Жуковський" – оголосили план "Килим", який призвів до призупинення вильоту та посадки літаків.

Станом на другу ночі Собянін повідомив про атаку загалом 30 БпЛА. За його словами, зараз на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Вже традиційно, інформацію про наслідки атаки російська влада наразі не опублікувала.

До слова, тривожно було й в інших російських областях. Зокрема, вибухи також чули у Воронежі. Опісля подекуди у місті зникло світло та виникли перебої з водопостачанням. Губернатор області Гусєв заявив про займання внаслідок падіння уламків на об'єкті промисловості.

Україна завдає ударів ворогу: останні новини