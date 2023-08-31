Мера пресечения патрульному, застрелившему мужчину: под судом – немало коллег полицейского

Полицейский в Днепре застрелил нетрезвого мужчину, напавшего на его напарницу. В одном из судов города ему вскоре должны избрать меру пресечения. Туда пришли многие представители правоохранительных органов.

Собственно, в Кировском районном суде Днепра 31 августа – заседание по избранию меры патрульного, который застрелил мужчину, защищая напарницу. Поддержать коллегу пришло под стены суда большое количество силовиков.

Смотрите также Патрульный застрелил мужчину в Днепре: все, что известно об инциденте

Что происходит под судом

Отметим, что назначено заседание суда на 15:00. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против этого патрульного по двум статьям: превышение служебных полномочий и убийство.

Цель присутствия работников полиции – охрана общественного порядка и поддержка коллеги,

– заявил представитель пресс-службы патрульной полиции Павел Карманов.

На кадрах, распространяющих средства массовой информации, можно заметить, что правоохранителей под стенами суда – немало. Очевидно, они надеются на справедливое решение суда.

Под Кировским судом коллеги патрульного / Фото из телеграм-каналов

Если суд на будущих заседаниях констатирует вину представителя правоохранительных органов, ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

Ситуация под судом, где выбирают меру пресечения полицейскому: смотрите видео Суспильного

Обратите внимание! Журналисты только около 16:00 сообщили, что началось заседание по избранию меры пресечения полицейскому.



Суд, в котором выбирают меру пресечения патрульному / Фотография из телеграмм-каналов

Что этому предшествовало