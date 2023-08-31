Мера пресечения патрульному, застрелившему мужчину: под судом – немало коллег полицейского
Источник:Суспильне
Полицейский в Днепре застрелил нетрезвого мужчину, напавшего на его напарницу. В одном из судов города ему вскоре должны избрать меру пресечения. Туда пришли многие представители правоохранительных органов.
Собственно, в Кировском районном суде Днепра 31 августа – заседание по избранию меры патрульного, который застрелил мужчину, защищая напарницу. Поддержать коллегу пришло под стены суда большое количество силовиков.
Смотрите также Патрульный застрелил мужчину в Днепре: все, что известно об инциденте
Что происходит под судом
Отметим, что назначено заседание суда на 15:00. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против этого патрульного по двум статьям: превышение служебных полномочий и убийство.
Цель присутствия работников полиции – охрана общественного порядка и поддержка коллеги,
– заявил представитель пресс-службы патрульной полиции Павел Карманов.
На кадрах, распространяющих средства массовой информации, можно заметить, что правоохранителей под стенами суда – немало. Очевидно, они надеются на справедливое решение суда.
Под Кировским судом коллеги патрульного / Фото из телеграм-каналов
Если суд на будущих заседаниях констатирует вину представителя правоохранительных органов, ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.
Ситуация под судом, где выбирают меру пресечения полицейскому: смотрите видео Суспильного
Обратите внимание! Журналисты только около 16:00 сообщили, что началось заседание по избранию меры пресечения полицейскому.
Суд, в котором выбирают меру пресечения патрульному / Фотография из телеграмм-каналов
Что этому предшествовало
- 29 августа в Днепре водитель проигнорировал требование двух патрульных – остановиться из-за нарушения правил дорожного движения. Полицейские начали преследование, в конце концов им удалось остановить автомобиль.
- В машине находился мужчина, по имени Джумбери Силогава вместе с женой и двумя детьми. На кадрах, которые затем распространили в сети, видно, что он был агрессивен в отношении правоохранителей и начал нападать на них.
- В частности, он начал бить кулаками в лицо патрульную полицейскую, сломав ей нос и другие кости лица. Поэтому напарник патрульной достал табельное оружие и застрелил его.
- Кроме уголовного производства о превышении полномочий и убийства, было также открыто уголовное производство по факту возможного посягательства на представителей правоохранительных органов.