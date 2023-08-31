"Запобіжка" патрульному, що застрелив чоловіка: під судом – чимало колег поліцейського
Джерело:Суспільне
Поліцейський у Дніпрі застрелив нетверезого чоловіка, що напав на його напарницю. В одному зі судів міста йому невдовзі мають обрати запобіжний захід. Туди прийшло чимало представників правоохоронних органів.
Власне, у Кіровському районному суді Дніпра 31 серпня – засідання щодо обрання запобіжного заходу патрульному, який застрелив чоловіка, захищаючи напарницю. Підтримати колегу прийшла під стіни суду велика кількість силовиків.
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Що відбувається під судом
Зазначимо, що було призначено засідання суду на 15:00. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти цього патрульного за двома статтями: перевищення службових повноважень та вбивство.
Мета присутності працівників поліції – охорона громадського порядку і підтримка колеги,
– заявив представник пресслужби патрульної поліції Павло Карманов.
На кадрах, які поширюють засоби масової інформації, можна справді помітити, що правоохоронців під стінами суду – чимало. Вочевидь, вони сподіваються на справедливе рішення суду.
Під Кіровським судом колеги патрульного / Фото з телеграм-каналів
Якщо суд на майбутніх засіданнях таки констатує провину представника правоохоронних органів, йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.
Ситуація під судом, де обирають "запобіжку" поліцейському: дивіться відео Суспільного
Зверніть увагу! Журналісти лише близько 16:00 повідомили, що розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу поліцейському.
Суд, у якому обирають запобіжний захід патрульному / Світлина з телеграм-каналів
Що цьому передувало
- 29 серпня у Дніпрі водій проігнорував вимогу двох патрульних – зупинитися через порушення правил дорожнього руху. Поліцейські розпочали переслідування, врешті-решт їм таки вдалось зупинити автомобіль.
- У машині був чоловік, на ім'я Джумбері Сілогава разом з дружиною та двома дітьми. На кадрах, які потім поширили у мережі, видно, що він був агресивним щодо правоохоронців та почав на них нападати.
- Зокрема, він почав бити кулаками в обличчя патрульну поліцейську, зламавши їй ніс та інші кістки обличчя. Через це напарник патрульної дістав табельну зброю, та застрелив його.
- Окрім кримінального провадження про перевищення повноважень та вбивства, було також відкрито кримінальне провадження за фактом можливого посягання на життя представників правоохоронних органів.