"Запобіжка" патрульному, що застрелив чоловіка: під судом – чимало колег поліцейського

Поліцейський у Дніпрі застрелив нетверезого чоловіка, що напав на його напарницю. В одному зі судів міста йому невдовзі мають обрати запобіжний захід. Туди прийшло чимало представників правоохоронних органів.

Власне, у Кіровському районному суді Дніпра 31 серпня – засідання щодо обрання запобіжного заходу патрульному, який застрелив чоловіка, захищаючи напарницю. Підтримати колегу прийшла під стіни суду велика кількість силовиків.

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Що відбувається під судом

Зазначимо, що було призначено засідання суду на 15:00. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти цього патрульного за двома статтями: перевищення службових повноважень та вбивство.

Мета присутності працівників поліції – охорона громадського порядку і підтримка колеги,

– заявив представник пресслужби патрульної поліції Павло Карманов.

На кадрах, які поширюють засоби масової інформації, можна справді помітити, що правоохоронців під стінами суду – чимало. Вочевидь, вони сподіваються на справедливе рішення суду.

Під Кіровським судом колеги патрульного / Фото з телеграм-каналів

Якщо суд на майбутніх засіданнях таки констатує провину представника правоохоронних органів, йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

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Зверніть увагу! Журналісти лише близько 16:00 повідомили, що розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу поліцейському.



Суд, у якому обирають запобіжний захід патрульному / Світлина з телеграм-каналів

Що цьому передувало