Зазначимо, що стався цей інцидент 29 серпня. Водія, який порушив ПДР та накинувся на поліцейську, звати Джумбері Сілогава. Телеканал Дніпро ТВ повідомляє, що внаслідок цього у жінки – переламаний ніс та кістки обличчя.
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Стан поліцейської, на яку напав Сілогава
Ймовірно, у патрульної поліцейської, за яку вирішив вступитися напарник, є також травми голови та серйозні забої кінцівок.
Постраждала патрульна була доставлена до однієї із міських лікарень. Там вона пробула приблизно 2 дні,
– заявила журналістка місцевого телеканалу.
Окрім того, вона запевнила, що зараз представниця правоохоронних органів перебуває у лікарні обласного підпорядкування.
Відомо, що вона там перебуває, вона притомна, вона може розмовляти. Чи пов'язане переведення з міської до обласної лікарні із її погіршенням стану здоров'я, ми не знаємо.
Більше про цей інцидент
- Розпочалося все з того, що двоє патрульних поліцейських вирішили зупинити авто Jaguar, водій якого порушив правила дорожнього руху. Згодом виявилося, що це – Джумбері Сілогава та він був у стані алкогольного сп'яніння.
- У автомобілі він був з жінкою та двома дітьми. Спершу виконувати вимогу патрульних він не захотів, тому правоохоронці розпочали переслідування. Коли їм все ж таки вдалось зупинити машину, то Сілогава почав проявляти агресію.
- Зокрема, він чинив опір представниці правоохоронних органів, завдаючи їй ударів в обличчя. Напарник потерпілої дістав табельну зброю та вистрелив декілька разів у правопорушника. Внаслідок цього він загинув.
- Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за двома статтями: вбивство та перевищення повноважень. Згодом стало відомо про інше кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних.