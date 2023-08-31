Зазначимо, що стався цей інцидент 29 серпня. Водія, який порушив ПДР та накинувся на поліцейську, звати Джумбері Сілогава. Телеканал Дніпро ТВ повідомляє, що внаслідок цього у жінки – переламаний ніс та кістки обличчя.

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Стан поліцейської, на яку напав Сілогава

Ймовірно, у патрульної поліцейської, за яку вирішив вступитися напарник, є також травми голови та серйозні забої кінцівок.

Постраждала патрульна була доставлена до однієї із міських лікарень. Там вона пробула приблизно 2 дні,

– заявила журналістка місцевого телеканалу.

Окрім того, вона запевнила, що зараз представниця правоохоронних органів перебуває у лікарні обласного підпорядкування.

Відомо, що вона там перебуває, вона притомна, вона може розмовляти. Чи пов'язане переведення з міської до обласної лікарні із її погіршенням стану здоров'я, ми не знаємо.

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