"Выводы сделает суд": в патрульной полиции прокомментировали смертельную стрельбу в Днепре

В Днепре 29 августа возник конфликт между патрульным и мужчиной, закончившийся смертельной стрельбой. В патрульной полиции подчеркнули, что ситуация тяжелая, но будут сделаны все проверки.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он в очередной раз подчеркнул, что рано делать выводы и осуждать определенную сторону конфликта, передает 24 Канал.

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"Этот случай должен научить всех"

Белошицкий ответил на многочисленные комментарии по стрельбе в Днепре и очертил свою позицию. В сообщении он обратил внимание на ту часть общества, которая наспех начала клеймить полицейских и обвинять их в смерти мужчины. Белошицкий подчеркнул, что не собирается говорить о "правомерности" или "неправомерности" действий правоохранителей, ведь это работа специальной комиссии.

Так вот, в отличие от них всех, я не могу высказаться о правомерности или неправомерности, о виновности или невиновности и т.д. на фактах, а не догадках,

– подчеркнул Белошицкий.

Чтобы объяснить свою позицию, он вспомнил времена "беспредела", когда правоохранителей не уважали, а вопросы решали через "братков". Белошицкий заявил, что сейчас "люди в форме" пытаются стать примером, и говорится не только о полицейских, но и о военных, врачах, спасателях и многих других. Чтобы не вернуться в "лихие 90-е" обществу следует осознавать, что правоохранители – это обычные люди.

"Они не набраны где-то на Марсе, Юпитере ли, или из другой мультивселенной. Они такие же, как и мы все. Имеют свои сильные и слабые стороны, свой запас энергии и уровень усталости, уровень стресса и уровень самоконтроля, свои знания и свои пробелы И эти люди выполняют свою работу каждый день и каждую ночь. И как бы не было тяжело и критично – они все равно работают", – заявил Белошицкий.

Поэтому он еще раз призвал общество не делать поспешных выводов, ведь ситуация крайне сложна. Сейчас комиссия будет проводить полный разбор ситуации и принимать меры. Но квалификацию дела сформирует следствие.

Ситуация тяжелая. Будет сделан полный разбор и приняты определенные меры. И я еще раз повторяю, что квалификацию сформирует следствие, а выводы сделает суд. И этот случай должен научить всем, что есть права и обязанности. И это два неотъемлемых понятия. Если каждый будет уважать их в совокупности, то все такие ситуации будут завершаться точно не так, как завершилась эта,

– говорится в его заявлении.

Белошицкий акцентировал, что Департамент патрульной полиции будет способствовать следствию и проведению служебного расследования. Кроме того, патрульным окажут полную юридическую поддержку.

Стрельба в Днепре: коротко