"Висновки зробить суд": у патрульній поліції прокоментували смертельну стрілянину в Дніпрі

У Дніпрі 29 серпня виник конфлікт між патрульним та чоловіком, який закінчився смертельною стріляниною. У патрульній поліції наголосили, що ситуація важка, але будуть зроблені усі перевірки.

Про це заявив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він вкотре підкреслив, що зарано робити висновки й засуджувати певну сторону конфлікту, передає 24 Канал.

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"Цей випадок має навчити усіх"

Білошицький відповів на численні коментарі щодо стрілянини в Дніпрі й окреслив свою позицію. У дописі він звернув увагу на ту частину суспільства, яка поспіхом почала клеймити поліцейських й звинувачувати їх у смерті чоловіка. Білошицький наголосив, що не збирається говорити про "правомірність" або "неправомірність" дій правоохоронців, адже це робота спеціальної комісії.

Так от, на відміну від них усіх, я не можу висловитись про правомірність або неправомірність, про винуватість чи невинуватість і таке інше, адже є комісія, яка проводить службове розслідування і є слідство, які оцінять всі докази в сукупності й дадуть свої висновки, базуючись на фактах, а не здогадках,

– наголосив Білошицький.

Аби пояснити свою позицію, він згадав часи "бєспрєдєлу", коли правоохоронців не поважали, а питання вирішували через "братків". Білошицький заявив, що нині "люди у формі" намагаються стати прикладом, і мовиться не лише про поліцейських, а й про військових, лікарів, рятувальників і багатьох інших. Щоб не повернутися у "лихі 90-і" суспільству варто усвідомлювати, що правоохоронці – це звичайні люди.

"Вони не набрані десь на Марсі, чи Юпітері, чи з іншого мультивсесвіту. Вони такі ж, як і ми всі. Мають свої сильні та слабкі сторони, свій запас енергії й рівень втоми, рівень стресу і рівень самоконтролю, свої знання і свої прогалини. І ці люди виконують свою роботу кожного дня і кожної ночі. І як би не було тяжко і критично – вони все одно працюють", – заявив Білошицький.

Тому він вкотре закликав суспільство не робити поспішних висновків, адже ситуація вкрай складна. Нині комісія буде робити повний розбір ситуації та вживати заходів. Але кваліфікацію справи сформує слідство.

Ситуація важка. Буде зроблений повний розбір і вжиті певні заходи. І я ще раз повторюю, що кваліфікацію сформує слідство, а висновки зробить суд. І цей випадок має навчити всіх, що є права і є обов'язки. І це два невід'ємних поняття. Якщо кожен буде їх поважати в сукупності, то всі такі ситуації будуть завершуватись точно не так, як завершилась ця,

– мовиться у його заяві.

Білошицький акцентував, що Департамент патрульної поліції буде сприяти слідству і проведенню службового розслідування. Крім того, патрульним нададуть повну юридичну підтримку.

Стрілянина у Дніпрі: коротко