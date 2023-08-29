На фоні цього громадськість поділилася у думках. Одні вважають, що в таких ситуаціях правоохоронці мають право відкривати вогонь без попередження, інші – що це неприпустимо. Розповімо далі, коли поліцейські можуть використовувати вогнепальну зброю без попередження.

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Коли можуть відкривати вогонь без попередження

Ми ознайомилися зі статтею 46 Закону України "Про поліцію". У ньому розписано, за яких умов поліцейські можуть відкривати вогонь без попередження про свої наміри. Пройдімося разом цими пунктами.

Правоохоронець має право стріляти без попередження, коли:

особа намагається наблизитися до поліцейського зі зброєю у руках, скоротивши відстань між ними, або доторкнувшись до зброї;

є збройний напад або раптовий напад із застосуванням бойової техніки, транспортних або інших засобів, які можуть загрожувати життю та здоров'ю людей;

коли особа, котру затримали або заарештували за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає на транспортному засобі;

особа здійснює збройний опір;

необхідно припинити спробу заволодіти вогнепальною зброєю.

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