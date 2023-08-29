Офіс Генерального Прокурора поділився подробицями щодо стрілянини у Дніпрі. Нагадаємо, що інцидент стався у вівторок, 29 серпня.

До теми Поліцейський застрелив чоловіка у Дніпрі: у ДБР озвучили подробиці

Яка версія слідства

Співробітники поліції почали силою витягувати дорослих з автівки, коли ті відмовилися виходити. Копи застосували газовий балончик. Між цивільним чоловіком та правоохоронцем сталася сутичка. Зазначається, що цей чоловік був не водієм, а пасажиром.

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці,

– мовиться у повідомленні.

Цього копа затримали того ж дня. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень. Триває досудове розслідування.

Вбивство пасажира потрапило на відео

ДБР в рамках досудового розслідування опрацює відео, що поширюється соцмережами. Ці кадри, попередньо, зафільмували неповнолітні пасажири, що перебували в іномарці. На цьому записі показано, що копи (поліцейський та поліцейська) намагаються витягнути за ногу жінку, яка, ймовірно, сиділа за кермом. Чоловік намагався цьому завадити. Сама водійка кричала, що їй боляче, та вимагала відпустити її. Також вона закликала очевидців знімати все на відео.

Згодом співробітниці поліції вдалося витягти жінку з машини. Вона сказала їй лягати на живіт. Після цього чоловік вийшов з машини й почалася сутичка. Під час неї водійка встала та повернулася в автівку, а правоохоронці застосували газовий балончик. Жінка попросила дітей викликати інших копів. Неповнолітні пасажири відповіли їй, що не знають, як це зробити, та продовжили все знімати.

Після цього водійка вийшла з автівки та спробувала відбити чоловіка в правоохоронців. Діти теж вийшли з машини й продовжили все фільмувати. Під час сутички з чоловіком поліцейський впав на землю. Чоловік в цей час побіг у бік водійки та поліцейської. Поліцейський дістав пістолет та зробив кілька пострілів у чоловіка, який відбіг від нього на кілька метрів. Після звуків пострілів на кадрах було видно, що на землі лежали двоє людей – чоловік та поліцейська. Відео закінчується тим, що діти кличуть батька, а поліцейський вимагає від усіх лягти на підлогу.

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