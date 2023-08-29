Офис Генерального Прокурора поделился подробностями о стрельбе в Днепре. Напомним, что инцидент произошел во вторник, 29 августа.

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Подробности резонансного убийства

Сотрудники полиции начали силой вытаскивать взрослых из автомобиля, когда те отказались выходить. Копы применили газовый баллончик. Между гражданским мужчиной и правоохранителем произошла стычка. Отмечается, что мужчина был не водителем, а пассажиром.

Во время потасовки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте,

– говорится в сообщении.

Этого копа задержали в тот же день. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий. Продолжается досудебное расследование.

Убийство пассажира попало на видео

ДБР в рамках досудебного расследования проработает видео, распространяемое соцсетями. Эти кадры, предварительно, сняли несовершеннолетние пассажиры, находившиеся в иномарке. На этой записи показано, что копы (полицейский и полицейская) пытаются вытащить за ногу женщину, которая, вероятно, сидела за рулем. Мужчина пытался этому помешать. Сама водительница кричала, что ей больно, и потребовала отпустить ее. Также она призвала очевидцев снимать все видео.

Впоследствии сотруднице полиции удалось вытащить женщину из машины. Она сказала ей ложиться на живот. После этого мужчина вышел из машины и началась потасовка. Во время нее водительница встала и вернулась в автомобиль, а правоохранители применили газовый баллончик. Женщина попросила детей вызвать других копов. Несовершеннолетние пассажиры ответили, что не знают, как это сделать, и продолжили все снимать.

После этого водительница вышла из автомобиля и попыталась отбить мужчину у правоохранителей. Дети тоже вышли из машины и продолжили все снимать. Во время стычки с мужчиной полицейский упал на землю. Мужчина в это время побежал в сторону водительницы и полицейской. Полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов у мужчину, отбежавшего от него на несколько метров. После выстрелов на земле лежали два человека – мужчина и полицейская. Видео заканчивается тем, что дети зовут отца, а полицейский требует от всех лечь на пол.

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