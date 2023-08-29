На фоне этого общественность поделилась в мыслях. Одни считают, что в таких ситуациях правоохранители имеют право открывать огонь без предупреждения, другие – что это недопустимо. Расскажем дальше, когда полицейские могут использовать огнестрельное оружие без предупреждения.
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Когда могут открывать огонь без уведомления
Мы ознакомились со статьей 46 Закона "О полиции". В нем расписано, при каких условиях полицейские могут открывать огонь без уведомления о своих намерениях. Пройдемся вместе по этим пунктам.
Правоохранитель имеет право стрелять без предупреждения, когда:
- лицо пытается приблизиться к полицейскому с оружием в руках, сократив расстояние между ними, или прикоснувшись к оружию;
- есть вооруженное нападение или внезапное нападение с применением боевой техники, транспортных или других средств, которые могут угрожать жизни и здоровью людей;
- когда лицо, задержанное или арестованное за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления, убегает на транспортном средстве;
- лицо оказывает вооруженное сопротивление;
- необходимо пресечь попытку завладеть огнестрельным оружием.
Стрельба в Днепре: что известно об инциденте
- 29 августа смертельный инцидент произошел на улице Ивана Мазепы. Как отмечают журналисты, патрульные остановили автомобиль Jaguar для проведения проверки.
- Вскоре между правоохранителями и водителем иномарки разразился конфликт. Мужчина набросился на патрульную и стал ее избивать. После чего взялся за другого полицейского.
- Правоохранитель открыл огонь, смертельно ранив водителя. За его жизнь сражались медики, но спасти его не смогли. Пишут, что он получил два огнестрельные ранения.
- Как отмечают в ДБР, элитное авто остановили не просто так. По имеющимся данным, водитель автомобиля проигнорировал правила дорожного движения. После этого он агрессивно вел себя, а сам еще имел признаки алкогольного опьянения.
- Также известно о начале уголовного производства по двум статьям: убийство и превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.
- В Офисе генпрокурора отметили, что правоохранителя, открывшего огонь, задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
- В сети уже обсуждают личность убитого. Пишут, что за рулем был 39-летний житель Днепра Джумбери Силогава. У него осталось двое несовершеннолетних детей.