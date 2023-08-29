На фоне этого общественность поделилась в мыслях. Одни считают, что в таких ситуациях правоохранители имеют право открывать огонь без предупреждения, другие – что это недопустимо. Расскажем дальше, когда полицейские могут использовать огнестрельное оружие без предупреждения.

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Когда могут открывать огонь без уведомления

Мы ознакомились со статьей 46 Закона "О полиции". В нем расписано, при каких условиях полицейские могут открывать огонь без уведомления о своих намерениях. Пройдемся вместе по этим пунктам.

Правоохранитель имеет право стрелять без предупреждения, когда:

лицо пытается приблизиться к полицейскому с оружием в руках, сократив расстояние между ними, или прикоснувшись к оружию;

есть вооруженное нападение или внезапное нападение с применением боевой техники, транспортных или других средств, которые могут угрожать жизни и здоровью людей;

когда лицо, задержанное или арестованное за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления, убегает на транспортном средстве;

лицо оказывает вооруженное сопротивление;

необходимо пресечь попытку завладеть огнестрельным оружием.

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