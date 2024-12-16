Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

Важно Был взрыв, погиб человек, подозреваемого уже задержали: главное о теракте в Днепре 14 декабря

Подозреваемого в теракте будут держать под стражей

37-летнего мужчину, которого подозревают в организации теракта накануне в Днепре, отправили под стражу на срок 60 дней без права внесения залога. Поэтому, подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога до 12 февраля 2025 года.

Мужчину подозревают в теракте, который произошел в Днепре 14 декабря 2024 года. Тогда возле одного из админзданий прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, а еще 4 получили ранения.

По материалам дела, в сумке, которую подложили под скамейку возле админздания, было самодельное взрывное устройство. Именно оно и сдетонировало.