Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.

Важливо Був вибух, загинула людина, підозрюваного вже затримали: головне про теракт у Дніпрі 14 грудня

Підозрюваного в теракті триматимуть під вартою

37-річного чоловіка, якого підозрюють в організації теракту напередодні в Дніпрі, відправили під варту на строк 60 днів без права внесення застави. Відтак, підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави до 12 лютого 2025 року.

Чоловіка підозрюють у теракті, який стався у Дніпрі 14 грудня 2024 року. Тоді біля однієї з адмінбудівель пролунав вибух, унаслідок якого одна людина загинула, а ще 4 отримали поранення.

За матеріалами справи, у сумці, яку підклали під лавку біля адмінбудівлі, був саморобний вибуховий пристрій. Саме він і здетонував.