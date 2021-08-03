Пентагон заблокирован: возле него слышали звуки выстрелов

Пентагон заблокирован из-за действий полиции. Официально сообщают, что это случилось из-за инцидента в транзитном центре. По информации СМИ, там могла произойти стрельба.

На официальной странице попросили общественность избегать территории Пентагона. Об этом говорится в официальном сообщении.

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Пентагон закрыт из-за действий полиции

Сейчас Пентагон закрыт из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим общественность избегать территории, – говорится в сообщении Министерства обороны США.

Больше информации пообещали предоставить позже.

По информации СМИ, там произошла стрельба. Именно поэтому полиция заблокировала сооружение.

В результате стрельбы пострадали люди, – СМИ

Также сообщают, что пострадали несколько человек, в том числе и офицер полиции. Все входы и выходы здания заблокированы.

Издание Associated Press сообщило, что:

вход в здание Министерства обороны США и выход из него временно закрыты именно из-за стрельбы поблизости;

были слышны "многократные выстрелы" на станции метро близ Пентагона;

один человек "лежит на земле". Вероятно она погиб. Информации о нем пока нет.

Людям говорят проезжать через Пентагон, не останавливаясь.

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