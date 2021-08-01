Блогер умер через несколько дней после нападения. Об этом сообщили в местной полиции.

Кстати Сотни подростков и десятки детей: в США рассказали о жертвах стрельбы в этом году

На Барахаса напали в кинотеатре

Неизвестный открыл огонь, когда Барахас вместе с 18-летней подругой Райли Гудрич смотрел фильм ужасов в кинотеатре в городе Корона.

Правоохранитель отметил, что им выстрелили в голову.



Блогер и его подруга / Коллаж nbcnews

Парень боролся за жизнь несколько дней

Девушка умерла сразу, а Барахаса забрали в больницу. Парень находился там несколько дней, однако не выжил.

Предполагаемого убийцу задержали

Правоохранители задержали 20-летнего Джозефа Хименеса. Его подозревают в нападении на пару. Предполагаемого стрелка взяли под стражу. Он может внести залог в размере 2 миллионов долларов.

Расследование продолжается.

Обратите внимание! В 2020 году при стрельбе в США погибли около 43 тысяч человек. В 2021 году, по состоянию на июль, эта цифра достигла 24 тысяч.