Пентагон заблокований: біля нього відбулась стрілянина

Пентагон заблокований через дії поліції. Офіційно повідомляють, що це трапилось через інцидент в транзитному центрі. За інформацією ЗМІ, там могла відбутись стрілянина.

На офіційній сторінці попросили громадськість уникати території Пентагону. Про це мовиться у офіційному повідомленні.

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Пентагон закритий через дії поліції

Наразі Пентагон закритий через інцидент у транзитному центрі Пентагону. Ми просимо громадськість уникати території,

– мовиться у повідомленні Міністерства оборони США.

Більше інформації пообіцяли надати згодом.

За інформацією ЗМІ, там відбулась стрілянина. Саме тому поліція заблокувала споруду.

Внаслідок стрілянини постраждали люди, – ЗМІ

Також повідомляють, що постраждали кілька людей, у тому числі та офіцер поліції. Усі входи та виходи будівлі заблоковані.

Видання Associated Press повідомило, що:

вхід в будівлю Міністерства оборони США та вихід з нього тимчасово закриті саме через стрільбу поблизу;

було чутно "багаторазові вистріли" на станції "Метро" поблизу Пентагону;

одна людина "лежить на землі". Ймовірно вона загинула. Інформації про її стан поки немає.

Про це виданню повідомили два джерела, які залишились анонімними. Також видання повідомило, посилаючись на пожежну службу округу Арлінгтон, повідомило про кількох поранених осіб. Проте не відомо, які травми отримали люди.

Станція, де ймовірно й відбулась стрілянина трапилась на зупинці, що є частиною транзитного центру Пентагону, яке розміщене у шаті Вірджинія.

Потяги метро мають об'їжджати Пентагон, не зупиняючись.

За офіційними даними, наразі в Пентагоні вже безпечно, однак це все ще місце злочину. Тому Міноборони США просить людей триматись подалі від входу в метро та від автобусної зупинки. Транспорт скеровують в об'їзд Пентагону.

Також ЗМІ пишуть, що вдалось нейтралізувати людину, яка влаштувала стрільбу.

Перевізники повідомляють про зміну руху в обхід Пентагону.

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