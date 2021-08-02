Перестрелка между группами

Масштабная стрельба произошла в северной части Куинс возле прачечной. Об этом на пресс-конференции рассказал помощник начальника полиции Нью-Йорка Гален Фриерсон.

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Стрелки приблизились к толпе и сделали серию выстрелов. После этого они запрыгнули на скутеры, управляемые двумя другими мужчинами, и скрылись с места происшествия,

– заявил Фриерсон.

Другая группа начала стрелять в ответ. В результате ранения получили по меньшей мере 10 человек. Из них

7 прохожих,

3 стрелков.

Что известно о других нападениях

Ближе к рассвету в перестрелках погибли 3 человека:

В Бруклине мужчину смертельно ранил в грудь нападающий из автомобиля.

В Бронксе 28-летний мужчина получил 6 смертельных огнестрельных ранений в спину.

Возле кафе в Куинс 2 неизвестных несколько раз стреляли в 32-летнего мужчину. Выжить ему не удалось.

"Это повторяющаяся тема, которая все продолжается, но должна прекратиться по всему городу. Члены банды используют оружие, скутеры, маски. От этого страдают обычные люди. Недопустимо терпеть это на улицах Нью-Йорка. Это надо прекратить", – заявил начальник отдела детективов полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг.

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