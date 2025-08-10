Россия начала информационную подготовку к саммиту на Аляске, распространяя через медиа заявления о возможных территориальных обменах. Такие сигналы, по словам экспертов, адресованы и Украине, и Трампу, и европейским лидерам.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что эти заявления являются частью целенаправленной стратегии Москвы перед переговорами. Он предостерег, что Кремль может использовать их как повод для срыва саммита и обвинений Украины в отказе от "мирного соглашения".

Подготовка Кремля к саммиту на Аляске

Валерий Клочок отметил, что информация о якобы готовности России к территориальным уступкам не является случайными вбросами. По его словам, идея обмена территориями прозвучала из уст именно Дональда Трампа после встречи Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным.

Это прямое заявление президента США. Инициатива появилась у него после встречи Уиткоффа с Путиным. Уверен, что это обсуждали между собой российская и американская стороны,

– отметил Клочок.

Он добавил, что не случайно президент Украины Владимир Зеленский сразу заявил об отсутствии планов на любые территориальные уступки.

Клочок подчеркнул, что подобные заявления через медиа помогают обеим сторонам проверить реакцию Украины, США и европейских лидеров. По его мнению, таким образом Москва также пытается психологически давить на украинское общество, создавая иллюзию неизбежности уступок.

Информационная игра перед встречей

Клочок отметил, что Кремль действует по отработанной схеме – публикует заявления через медиа, чтобы проверить готовность сторон к компромиссам и постепенно навязать собственную повестку дня.

Это целенаправленная информационная подготовка к наработке общих позиций, которая происходит через публичную плоскость, чтобы понять реакцию европейских лидеров, украинской власти и общества,

– пояснил Клочок.

Он добавил, что нынешние заявления российских чиновников о нежелании отдавать части Херсонской, Запорожской и Харьковской областей вписываются в эту стратегию давления и формирования выгодного для Москвы информационного фона.

Клочок также напомнил, что в российских медиа уже появлялись противоречивые сообщения о возможности трехсторонней или даже четырехсторонней встречи после саммита. Такие информационные маневры, по его мнению, позволяют Кремлю контролировать ход переговорного процесса и управлять ожиданиями международного сообщества.