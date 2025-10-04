Сообщение о возможной передаче Украине от США разведданных для ударов вглубь России ставит под вопрос изменение тактики боевых действий. Речь идет о крупных статических объектах, а также об отслеживании складов, техники и тыловых перемещений противника.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что разведка в режиме реального времени способна существенно повысить точность ударов. Это также создает психологическое давление на российские войска, заставляя их постоянно менять расположение и тратить ресурсы на маскировку.

Как разведданные США повлияют на планирование ударов по тылу врага?

Американские разведданные позволят видеть не только крупные промышленные объекты, но и передвижения складов, техники и авиации противника. Речь идет об объектах, которые россияне часто маскируют или создают в виде фальшивых целей.

Если не просто будут задаваться координаты, а будут указываться не только координаты, а конкретные цели и степень их значимости,

– отметил Тимочко.

Благодаря этому украинские подразделения смогут прогнозировать движение техники, выявлять логистические узлы и эффективнее планировать удары. Такая точность снижает риск ошибочных целей и усиливает эффект от каждой операции.

Постоянное давление истощает российские войска

Если получение разведданных в режиме нон-стоп произойдет, это создаст серьезный психологический эффект для противника. Подразделения России вынуждены будут чаще менять расположение, усиливать маскировку и тратить ресурсы на прикрытие тыла. Это может подрывать их боеспособность и приводить к истощению.

Это заставит их быть на постоянном боевом дежурстве. Но важно, чтобы у нас была не только информация, но и оружие, которым можно будет бить,

– отметил председатель Совета резервистов.

Длительное дежурство лишит армию противника возможности быстро перегруппироваться. Чрезмерная нагрузка на личный состав и командование повлечет усталость и снизит эффективность принятия решений. Это откроет для украинских сил больше шансов перехватить инициативу.

Эта разведка, особенно в режиме нон-стоп реального времени, будет крайне важна и крайне нужна,

– подчеркнул Тимочко.

Если будет налажен онлайн-обмен данными, это позволит отслеживать и те цели, по которым удар не был нанесен сразу. Их можно будет контролировать на пути перемещения, прогнозировать возможные остановки и точки концентрации. Такой подход обеспечит более точное поражение и поможет сохранить темп наступательных действий.

Что известно о передаче разведданных США для ударов по России?