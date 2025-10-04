Повідомлення про можливу передачу Україні від США розвідданих для ударів углиб Росії ставить під питання зміну тактики бойових дій. Йдеться про великі статичні об'єкти, а також про відстеження складів, техніки й тилових переміщень противника.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу зазначив, що розвідка в режимі реального часу здатна суттєво підвищити точність ударів. Це також створює психологічний тиск на російські війська, змушуючи їх постійно змінювати розташування й витрачати ресурси на маскування.

Як розвіддані США вплинуть на планування ударів по тилу ворога?

Американські розвіддані дадуть змогу бачити не лише великі промислові об'єкти, а й пересування складів, техніки та авіації противника. Йдеться про об'єкти, які росіяни часто маскують або створюють у вигляді фальшивих цілей.

Якщо не просто будуть задаватися координати, а будуть вказуватись не лише координати, а конкретні цілі та ступінь їх значущості,

– зазначив Тимочко.

Завдяки цьому українські підрозділи зможуть прогнозувати рух техніки, виявляти логістичні вузли й ефективніше планувати удари. Така точність знижує ризик помилкових цілей і підсилює ефект від кожної операції.

Постійний тиск виснажує російські війська

Якщо отримання розвідданих у режимі нон-стоп відбудеться, це створить серйозний психологічний ефект для противника. Підрозділи Росії змушені будуть частіше змінювати розташування, посилювати маскування і витрачати ресурси на прикриття тилу. Це може підривати їхню боєздатність і призводити до виснаження.

Це змусить їх бути на постійному бойовому чергуванні. Але важливо, щоб у нас була не лише інформація, але й зброя, якою можна буде бити,

– зауважив голова Ради резервістів.

Тривале чергування позбавить армію супротивника можливості швидко перегруповуватися. Надмірне навантаження на особовий склад і командування спричинить втому та знизить ефективність ухвалення рішень. Це відкриє для українських сил більше шансів перехопити ініціативу.

Ця розвідка, особливо в режимі нон-стоп реального часу, буде вкрай важлива і вкрай потрібна,

– наголосив Тимочко.

Якщо буде налагоджений онлайн-обмін даними, це дасть змогу відстежувати й ті цілі, по яких удар не було нанесено одразу. Їх можна буде контролювати на шляху переміщення, прогнозувати можливі зупинки та точки концентрації. Такий підхід забезпечить точніше ураження і допоможе зберегти темп наступальних дій.

Що відомо про передачу розвідданих США для ударів по Росії?