Таких можливостей ще не було: як передача розвідданих США для ударів по Росії змінить війну
- США можуть передати Україні розвіддані для ударів по великих статичних об'єктах та відстеження переміщень російської техніки.
- Ця підтримка дозволить підвищити точність ударів, створити психологічний тиск на російські війська та знизити їх боєздатність.
Повідомлення про можливу передачу Україні від США розвідданих для ударів углиб Росії ставить під питання зміну тактики бойових дій. Йдеться про великі статичні об'єкти, а також про відстеження складів, техніки й тилових переміщень противника.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу зазначив, що розвідка в режимі реального часу здатна суттєво підвищити точність ударів. Це також створює психологічний тиск на російські війська, змушуючи їх постійно змінювати розташування й витрачати ресурси на маскування.
Як розвіддані США вплинуть на планування ударів по тилу ворога?
Американські розвіддані дадуть змогу бачити не лише великі промислові об'єкти, а й пересування складів, техніки та авіації противника. Йдеться про об'єкти, які росіяни часто маскують або створюють у вигляді фальшивих цілей.
Якщо не просто будуть задаватися координати, а будуть вказуватись не лише координати, а конкретні цілі та ступінь їх значущості,
– зазначив Тимочко.
Завдяки цьому українські підрозділи зможуть прогнозувати рух техніки, виявляти логістичні вузли й ефективніше планувати удари. Така точність знижує ризик помилкових цілей і підсилює ефект від кожної операції.
Постійний тиск виснажує російські війська
Якщо отримання розвідданих у режимі нон-стоп відбудеться, це створить серйозний психологічний ефект для противника. Підрозділи Росії змушені будуть частіше змінювати розташування, посилювати маскування і витрачати ресурси на прикриття тилу. Це може підривати їхню боєздатність і призводити до виснаження.
Це змусить їх бути на постійному бойовому чергуванні. Але важливо, щоб у нас була не лише інформація, але й зброя, якою можна буде бити,
– зауважив голова Ради резервістів.
Тривале чергування позбавить армію супротивника можливості швидко перегруповуватися. Надмірне навантаження на особовий склад і командування спричинить втому та знизить ефективність ухвалення рішень. Це відкриє для українських сил більше шансів перехопити ініціативу.
Ця розвідка, особливо в режимі нон-стоп реального часу, буде вкрай важлива і вкрай потрібна,
– наголосив Тимочко.
Якщо буде налагоджений онлайн-обмін даними, це дасть змогу відстежувати й ті цілі, по яких удар не було нанесено одразу. Їх можна буде контролювати на шляху переміщення, прогнозувати можливі зупинки та точки концентрації. Такий підхід забезпечить точніше ураження і допоможе зберегти темп наступальних дій.
Що відомо про передачу розвідданих США для ударів по Росії?
- За даними Defense Express і NBC News, Сполучені Штати погодилися передати Україні розвідувальні дані, зокрема високоточні мапи висот і супутникові знімки у форматі, необхідному для наведення крилатих ракет через системи TERCOM і DSMAC.
- Джерела NBC News зазначали, що це стало першим випадком підготовки такої розвідувальної співпраці від часу повернення Дональда Трампа до Білого дому, і американські агентства отримали доручення готуватися до передачі даних.