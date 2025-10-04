Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу зазначив, що розвідка в режимі реального часу здатна суттєво підвищити точність ударів. Це також створює психологічний тиск на російські війська, змушуючи їх постійно змінювати розташування й витрачати ресурси на маскування.
Як розвіддані США вплинуть на планування ударів по тилу ворога?
Американські розвіддані дадуть змогу бачити не лише великі промислові об'єкти, а й пересування складів, техніки та авіації противника. Йдеться про об'єкти, які росіяни часто маскують або створюють у вигляді фальшивих цілей.
Якщо не просто будуть задаватися координати, а будуть вказуватись не лише координати, а конкретні цілі та ступінь їх значущості,
– зазначив Тимочко.
Завдяки цьому українські підрозділи зможуть прогнозувати рух техніки, виявляти логістичні вузли й ефективніше планувати удари. Така точність знижує ризик помилкових цілей і підсилює ефект від кожної операції.
Постійний тиск виснажує російські війська
Якщо отримання розвідданих у режимі нон-стоп відбудеться, це створить серйозний психологічний ефект для противника. Підрозділи Росії змушені будуть частіше змінювати розташування, посилювати маскування і витрачати ресурси на прикриття тилу. Це може підривати їхню боєздатність і призводити до виснаження.
Це змусить їх бути на постійному бойовому чергуванні. Але важливо, щоб у нас була не лише інформація, але й зброя, якою можна буде бити,
– зауважив голова Ради резервістів.
Тривале чергування позбавить армію супротивника можливості швидко перегруповуватися. Надмірне навантаження на особовий склад і командування спричинить втому та знизить ефективність ухвалення рішень. Це відкриє для українських сил більше шансів перехопити ініціативу.
Ця розвідка, особливо в режимі нон-стоп реального часу, буде вкрай важлива і вкрай потрібна,
– наголосив Тимочко.
Якщо буде налагоджений онлайн-обмін даними, це дасть змогу відстежувати й ті цілі, по яких удар не було нанесено одразу. Їх можна буде контролювати на шляху переміщення, прогнозувати можливі зупинки та точки концентрації. Такий підхід забезпечить точніше ураження і допоможе зберегти темп наступальних дій.
Що відомо про передачу розвідданих США для ударів по Росії?
- За даними Defense Express і NBC News, Сполучені Штати погодилися передати Україні розвідувальні дані, зокрема високоточні мапи висот і супутникові знімки у форматі, необхідному для наведення крилатих ракет через системи TERCOM і DSMAC.
- Джерела NBC News зазначали, що це стало першим випадком підготовки такої розвідувальної співпраці від часу повернення Дональда Трампа до Білого дому, і американські агентства отримали доручення готуватися до передачі даних.