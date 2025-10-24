"Шефа обманывают": экс-глава МИД объяснил, откуда возникла тема передачи Украине Tomahawk

США и Украина активно обсуждают тему передачи Tomahawk. Очевидно, что Россия пыталась этому помешать – с помощью психологического давления, что умеют делать бывшие КГБшники в Москве. Однако ей сделать этого не получилось.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что рассекретив истинные намерения Кремля, окружение Дональда Трампа и начали разворачивать эту тему. Этим занялись высшие должностные лица в администрации.

Смотрите также Помогут 2 элемента: эксперт сказал, как эффективно бороться с усовершенствованными КАБами

Откуда возникла тема передачи Украине Tomahawk?

По словам бывшего министра иностранных дел, тема передачи Украине Tomahawk появилась довольно внезапно. Еще несколько месяцев назад никто о них не говорил.

Как она появилась? В окружении Трампа все больше начали видеть, что их шефа спокойно и долго обманывают (россияне – 24 Канал), поэтому решили, что с этим надо заканчивать. Все показал телефонный разговор с Путиным,

– подчеркнул он.

После этого о Tomahawk, по словам Огрызко, начали говорить все в США – Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Пит Гегсет и Скотт Бессент.

Бывший министр иностранных дел вспомнил разговор Путина и Трампа по телефону, пока Зеленский летел в США для встречи с президентом. По его мнению, со стороны российского диктатора это была точная психологическая манипуляция, на чем очень хорошо разбираются в Кремле.

Однако такая манипуляция сработала лишь тактически, а не стратегически. Ведь в США не забыли о теме Tomahawk.

Какую позицию занимают США по Tomahawk сейчас?