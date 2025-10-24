"Шефа дурять": ексочільник МЗС пояснив, звідки виникла тема передачі Україні Tomahawk

США та Україна активно обговорюють тему передачі Tomahawk. Очевидно, що Росія намагалась цьому перешкодити – за допомогою психологічного тиску, що вміють робити колишні КДБшники в Москві. Однак їй зробити цього не вийшло.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що розсекретивши справжні наміри Кремля, оточення Дональда Трампа і почали розгортати цю тему. Цим зайнялись найвищі посадовці в адміністрації.

Звідки виникла тема передачі Україні Tomahawk?

За словами колишнього міністра закордонних справ, тема передачі Україні Tomahawk з'явилась досить раптово. Ще кілька місяців тому ніхто про них не говорив.

Як вона з'явилась? В оточенні Трампа все більше почали бачити, що їхнього шефа спокійно і довго дурять (росіяни – 24 Канал), тому вирішили, що з цим треба закінчувати. Все показала телефонна розмова з Путіним,

– наголосив він.

Після цього про Tomahawk, за словами Огризка, почали говорити усі в США – Джей Ді Венс, Марко Рубіо, Піт Гегсет та Скотт Бессент.

Колишній міністр закордонних справ пригадав розмову Путіна та Трампа телефоном, поки Зеленський летів до США для зустрічі з президентом. На його думку, з боку російського диктатора це була влучна психологічна маніпуляція, на чому дуже добре розуміються в Кремлі.

Однак така маніпуляція спрацювала лише тактично, а не стратегічно. Адже в США не забули про тему Tomahawk.

Яку позицію займають США щодо Tomahawk зараз?