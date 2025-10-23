Зокрема, можна відганяти російську авіацію на дальність понад 200 кілометрів або завдавати ударів по ворожих аеродромах. Це в ефірі 24 Каналу зауважив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Як методи протидії має Україна?

Тарас Жовтенко зазначив, що Росія досить давно робить основний акцент на використанні керованих авіабомб, з якими важко боротися. Якщо в України з’являється якийсь контрзасіб, то окупанти змушені адаптувати те, що у них є, зокрема, збільшувати дальність. Наша держава теж активно покращує свої можливості.

Головний момент, як можна протидіяти цьому – це мати можливість відігнати російську авіацію на дальність понад 200 кілометрів, щоб знизити ефективність використання цих КАБів. Все одно росіяни будуть їх використовувати. Але вони не зможуть досягнути своїх цілей.

Треба робити так, щоб російська авіація не мала можливостей безпечно здійснювати скиди керованих авіабомб з тих точок, де використання цих КАБів буде ефективним. Насамперед мовиться про кількісне та якісне збільшення авіапарку Військово-Повітряних Сил,

– підкреслив експерт.

Зокрема, варто починати активно використовувати літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab, які Україна отримала від Швеції. Потрібен певний час, щоб навчитися ними користуватися. Проте саме ця авіація дозволятиме нам мати можливість бачити далі, уражати російські цілі на більшій відстані.

На тих Saab, які нам передала Швеція, радар б’є у середньому на 400 – 450 кілометрів. Цього достатньо, щоб принаймні пробувати створювати максимально некомфортні умови для російських бомбардувальників, не давати їм можливості використовувати їх так, як до цього звикли російські пілоти, російське командування,

– пояснив Жовтенко.

Для того, щоб ефективно використовувати ці літаки дальнього радіолокаційного виявлення, потрібні підготовлені наземні команди, команди операторів, додаткове навчання спеціалістів. Також треба інтегрувати їх з безпілотними системами.

Крім того, потрібно вдосконалювати наші можливості бити по тих російських аеродромах, які ворог використовує для того, щоб споряджати свої бомбардувальники. З них вони злітають, щоб робити скиди КАБів на українські цілі. Ці аеродроми теж повинні бути у зоні ураження наших ударних систем. Якщо це не розв’яже проблему повністю, то росіяни все одно не зможуть максимально використовувати свої вдосконалення.

