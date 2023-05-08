В игру может войти Китай: WSJ прогнозирует переговоры между Украиной и РФ после контрнаступления ВСУ

Украина и мир затаили дыхание в ожидании мощного контрнаступления ВСУ. Однако, по мнению некоторых чиновников из США и Евросоюза, контрнаступление может завершиться не возвращением всех оккупированных Россией территорий, а переговорами.

Такую позицию они озвучили ведущему американскому изданию. По словам европейских и американских чиновников, призывы к миру звучат все чаще из-за опасений Запада по поводу невозможности поддержки Украины во время долгой войны.

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В игру вступает Китай

Усадить Россию за стол переговоров может Китай. Такой вариант станет определенным сдвигом в мышлении представителей Запада, особенно США, которые критически воспринимают идею привлечения Пекина к мирной инициативе из-за его близости к Москве.

Этот подход основывается на точке зрения невозможности ни одной из сторон войны бороться бесконечно. Готовность Пекина играть роль в международных мирных переговорах должна быть проверена,

– отметили авторы статьи.

Что говорят о переговорах в США и ЕС

Большинство опрошенных WSJ чиновников по-прежнему не уверены в готовности России вести переговоры о прекращении огня при президенте Владимире Путине.

о прекращении огня при президенте Владимире Путине. Заинтересованность Штатов в переговорах, по словам собеседников, сближает их с частью европейских стран, желающих окончания полномасштабной войны или хотя бы снижения ее интенсивности.

Европейские чиновники и главные представители Совета нацбезопасности Соединенных Штатов поддерживают идею мирных переговоров. Госдеп и ЦРУ перед дипломатическими инициативами хотят увидеть, как происходит наступление ВСУ.

А бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в интервью CBS News сказал, что до конца года между Украиной и Россией возможны "реальные переговоры". По его мнению, они станут возможны благодаря Китаю.

Почему на Западе склоняются к переговорам

Толчок к переговорам происходит на фоне опасений, что западные союзники не смогут поддерживать Украину, если война зайдет в тупик. Как известно, основная проблема – это поставки боеприпасов, ведь западные промышленные мощности не в состоянии удовлетворить собственные потребности при поддержке ВСУ, отметили несколько официальных лиц и руководители предприятий ВПК.

Польша, страны Балтии и некоторые чиновники в Великобритании считают, что Украине нужно дать время, чтобы добиться успехов, даже если будущее наступление не изменит ситуацию на поле боя.

Украина не собирается садиться за стол переговоров с убийцами и палачами, пока страна-агрессор не выведет свои войска с наших территорий.

Интересно, что недавно издание The Washington Post писало об опасениях украинских чиновников относительно результатов контрнаступления, которые якобы "не оправдают надежд Запада". В то же время в нашем Минобороны заявили, что после контрнаступления ВСУ Россию ждет паника и крах.