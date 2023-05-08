У гру може увійти Китай: WSJ прогнозує переговори між Україною та Росією після контрнаступу ЗСУ

Україна та світ затамували подих в очікуванні потужного контрнаступу ЗСУ. Однак, на думку деяких чиновників із США та Євросоюзу, контрнаступ може завершитися не поверненням всіх окупованих Росією територій, а переговорами.

Таку позицію вони озвучили провідному американському виданню. За словами європейських та американських чиновників, заклики до миру звучать все частіше через побоювання Заходу щодо неможливості підтримки України під час довгої війни.

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У гру вступає Китай

Усадити Росію за стіл переговорів може Китай. Такий варіант стане певним зрушенням у мисленні представників Заходу, особливо США, які критично сприймали ідею залучення Пекіна до мирної ініціативи через його близькість до Москви.

Цей підхід ґрунтується на точці зору неможливості жодної зі сторін війни боротися нескінченно. Готовність Пекіна грати роль у міжнародних мирних переговорах має бути перевірена,

– зазначили автори статті.

Що кажуть про переговори у США та ЄС

Більшість опитаних WSJ чиновників, як і раніше, не впевнені в готовності Росії вести переговори про припинення вогню за президента Володимира Путіна.

про припинення вогню за президента Володимира Путіна. Зацікавленість Штатів у переговорах, за словами співрозмовників, зближує їх із частиною європейських країн, які бажають закінчення повномасштабної війни чи хоча б зниження її інтенсивності.

Європейські чиновники та головні представники в Раді нацбезпеки Сполучених Штатів підтримують ідею мирних переговорів. Держдеп та ЦРУ перед дипломатичними ініціативами хочуть побачити, як відбувається наступ ЗСУ.

А колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер в інтерв'ю CBS News сказав, що до кінця року між Україною і Росією можливі "реальні переговори". На його думку, вони стануть можливі завдяки Китаю.

Чому на Заході схиляються до переговорів

Поштовх до переговорів відбувається на тлі побоювань, що західні союзники не зможуть підтримувати Україну, якщо війна зайде у глухий кут. Як відомо, основна проблема – це постачання боєприпасів, адже західні промислові потужності не в змозі задовольнити власні потреби за підтримки ЗСУ, зазначили кілька офіційних осіб та керівники підприємств ВПК.

Польща, країни Балтії та деякі чиновники у Великій Британії вважають, що Україні треба дати час, щоб досягти успіхів, навіть якщо майбутній наступ не змінить ситуацію на полі бою.

Україна не збирається сідати за стіл переговорів з вбивцями та катами допоки країна-агресорка не виведе свої війська з наших територій.

Цікаво, що нещодавно видання The Washington Post писало про побоювання українських високопосадовців щодо результатів контрнаступу, які нібито "не виправдають сподівань Заходу". Натомість у нашому Міноборони заявили, що після контрнаступу ЗСУ на Росію чекає паніка та крах.