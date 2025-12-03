Путин пригрозил Европе войной перед встречей с Виткоффом: на какой результат рассчитывает Кремль

Владимир Путин 2 декабря встретился в Москве со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Однако перед этими переговорами он пригрозил Европе, заявив, если она якобы начнет войну против России, то Кремль ответит.

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, почему Путин делает заявления относительно Европы. Также он предположил, удастся ли Уиткоффу и Кушнеру договориться с Кремлем.

Какова цель Путина в переговорах с Уиткоффом и Кушнером?

Чаленко отметил, что логика главы Кремля заключается в том, чтобы дезавуалировать те договоренности, которые были достигнуты в Женеве, а затем продолжились во Флориде.

Путину нужно восстановить в максимальной целостности те 28 пунктов мирного плана, которые якобы были предложением Соединенных Штатов. А мы прекрасно помним, что они были переданы Стиву Уиткоффу по линии Кирилла Дмитриева, что и показали "сливы" Bloomberg,

– подчеркнул политолог.

Кремль стремится полностью вытеснить Европу и Украину из мирного процесса как субъектов, которые должны принимать решения. Путин хочет договариваться, по мнению Чаленко, исключительно с Соединенными Штатами, а также готов на разговор в треугольнике США, Россия Китай.

"Именно в таком треугольнике он хочет получить одобрение своих территориальных достижений. А именно признание временно оккупированных территорий Украины за Россией", – объяснил он.

Стоит знать. Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиным в Кремле должны были провести встречу в Брюсселе с президентом Украины. Однако встреча была отменена и Зеленский вернулся домой. Также советник Путина Юрий Ушаков отмечал, что якобы Уиткофф и Кушнер пообещали россиянам, что не поедут в Киев, а вернутся в Вашингтон.

Понятны, по его мнению, дальнейшие действия Уиткоффа после его встречи в Кремле. Он будет иметь разговор с Зеленским, скажет ему, что редакция мирного плана в Женеве и Флориде не подходит российской стороне, поэтому, мол, давайте откатывать.

Может ли США договориться с Россией за спиной Украины и Европы?

Также существует риск параллельного предложения со стороны США Путину по территориальному вопросу. Западные СМИ писали, что Соединенные Штаты могут предложить Путину признать де-факто российской территорию Донбасс и Крым.

Однако есть большой вопрос, озвучит ли это Уиткофф, или нет. Исходя из большой дипломатической работы, а также с дополнительной коммуникации на уровне Зеленского, Макрона, Стармера и Умерова, то, что произошло после встречи делегаций во Флориде, дает большой шанс на то, что по крайней мере пока Уиткофф и Кушнер будут пытаться выражать относительную синхронизированную позицию. А дальше будут работать с Трампом, с Украиной, чтобы приблизиться к усредненной позиции,

– отметил Игорь Чаленко.

Политолог отметил, что было бы важным, чтобы американская сторона опровергла информацию издания The Atlantic о том, что якобы часть вооружения для Украины со стороны США или заблокирована, или задерживается. Этот момент должен четко показать, что сотрудничество в рамках по крайней мере программы PURL продолжится и никаких задержек дальше не будет.

