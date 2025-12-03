Путін пригрозив Європі війною перед зустріччю з Віткоффом: на який результат розраховує Кремль

Володимир Путін 2 грудня зустрівся у Москві зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Проте перед цими перемовинами він пригрозив Європі, заявивши, якщо вона буцімто розпочне війну проти Росії, то Кремль відповість.

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, чому Путін робить заяви щодо Європи. Також він припустив, чи вдасться Віткоффу та Кушнеру домовитися з Кремлем.

Яка мета Путіна у переговорах з Віткоффом та Кушнером?

Чаленко зазначив, що логіка очільника Кремля полягає у тому, щоб дезавуалювати ті домовленості, які були досягнуті в Женеві, а потім продовжилися в Флориді.

Путіну потрібно відновити у максимальній цілісності ті 28 пунктів мирного плану, які нібито були пропозицією Сполучених Штатів. А ми чудово пам'ятаємо, що вони були передані Стіву Віткоффу по лінії Кирила Дмитрієва, що і показали "зливи" Bloomberg,

– підкреслив політолог.

Кремль прагне повністю витиснути Європу і Україну з мирного процесу як суб'єктів, що мають ухвалювати рішення. Путін хоче домовлятися, на думку Чаленка, виключно зі Сполученими Штатами, а також готовий на розмову у трикутнику США, Росія Китай.

"Саме у такому трикутнику він хоче отримати схвалення своїх територіальних здобутків. А саме визнання тимчасово окупованих територій України за Росією", – пояснив він.

Також радник Путіна Юрій Ушаков наголошував, що нібито Віткофф і Кушнер пообіцяли росіянам, що не поїдуть у Київ, а повернуться до Вашингтона.

Зрозумілі, на його думку, подальші дії Віткоффа після його зустрічі у Кремлі. Він матиме розмову із Зеленським, скаже йому, що редакція мирного плану у Женеві та Флориді не підходить російській стороні, тому, мовляв, давайте відкочувати.

Чи може США домовитись з Росією за спиною України та Європи?

Також існує ризик паралельної пропозиції з боку США Путіну щодо територіального питання. Західні ЗМІ писали, що Сполучені Штати можуть запропонувати Путіну визнати де-факто російською територію Донбас та Крим.

Однак є велике питання, чи озвучить це Віткофф, чи ні. Виходячи з великої дипломатичної роботи, а також з додаткової комунікації на рівні Зеленського, Макрона, Стармера та Умєрова, те, що відбулося після зустрічі делегацій у Флориді, дає великий шанс на те, що принаймні поки що Віткофф і Кушнер намагатимуться висловлювати відносну синхронізовану позицію. А далі працюватимуть із Трампом, з Україною, щоб наблизитись до усередненої позиції,

– наголосив Ігор Чаленко.

Політолог зауважив, що було б важливим, щоб американська сторона спростувала інформацію видання The Atlantic про те, що нібито частина озброєння для України з боку США або заблокована, або затримується. Цей момент має чітко показати, що співпраця у межах принаймні програми PURL продовжиться і жодних затримок далі не буде.

