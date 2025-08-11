Посол Украины в США Оксана Маркарова высказалась о переговорах между Россией и Соединенными Штатами. Она считает, что во время них США будут действовать с позиции силы.

А также добавляет, что "вся Украина молится", чтобы американский лидер Дональд Трамп на переговорах "достиг замечательных результатов". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Маркаровой и ее интервью CBS News.

Что сказала Маркарова о переговорах России и США?

По словам Маркаровой, Украина хочет, чтобы российский диктатор Путин остановился. Она надеется, что давление Трампа, пакеты санкций, которые сейчас на столе, и вторичные санкции, которые уже введены против тех, кто помогает России, убедят руководителя Кремля прекратить свою агрессию.

Отвечая на вопрос о границах и буферных зонах, посол отметила, что концепция буферных зон является устаревшей и больше не работает.

Линия фронта на востоке и юге Украины – это линия фронта между злом и добром. И вопрос в том, где будет эта линия фронта. Будет ли она на нашей территории? Будет ли она на наших границах? Будет ли она в Европе и везде, где это повлияет на Европу, США и других,

– сказала Маркарова.

Она добавила, что "впервые за годы активных интервью в США взяла с собой в эфир нашу Конституцию, которая содержит ответы на вопросы относительно украинских территорий". А также отметила, что дело не только в земле, а в принципах и ценностях.

И судя по недавним решениям, включая санкции против Индии за поддержку российской военной машины, Маркарова уверена, что США будут действовать с позиции силы. По ее мнению, это позволит найти решение для остановки российской агрессии.

Напомним, что ранее Дональд Трамп объявил, что встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа 2025 года на Аляске. Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил эту информацию, назвав место проведения вполне логичным из-за географической близости США и России.