Кремль хочет избежать публичного обсуждения результатов встречи между США и Россией, – ISW

Москва стремится избежать публичного обсуждения результатов встречи между Штатами и Россией 2 декабря. Так она рассчитывает скрыть вероятное отвержение американо-украинского мирного предложения.

В то же время россияне используют нарратив о том, что Москва "подтвердила принципиальность" позиций, которых США и Россия якобы достигли во время саммита на Аляске в августе 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Что говорят в ISW о переговорах России и США?

В Москве 2 декабря состоится встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Накануне встречи пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков ответил на вопрос о пунктах последнего американо-украинского мирного предложения. Он заявил, что Россия не намерена вести переговоры "через СМИ". А также отметил, что Кремль опубликует только кадры с начала встречи, но "пока рано говорить о каких-либо публичных заявлениях".

Тогда как заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев заявил 1 декабря, что между Россией и Соединенными Штатами продолжаются "правильные" переговоры, которые поставят Европу и Украину перед "свершившимся фактом".

В то же время высокопоставленные кремлевские чиновники и российские пропагандисты последовательно отвергают мирный план из 28 пунктов и его последующие итерации с тех пор, как о нем впервые сообщили в середине ноября 2025 года. Россияне аргументируют это тем, что он не удовлетворяет все максималистские военные требования России.

Аналитики ISW отмечают, что Кремль использует отсутствие ясности относительно саммита на Аляске, чтобы продемонстрировать, что якобы Украина, а не Россия препятствует процессу переговоров, придерживаясь своих первоначальных военных требований.

Москва, вероятно, попытается повторить этот подход на предстоящей встрече США и России 2 декабря и создает условия, чтобы скрыть подробности переговоров от общественности потому, что отклонит условия плана. Кремль стремится избежать представления России как препятствия к прекращению войны в Украине, если он отклонит мирное соглашение.

Переговоры России и США: коротко о главном