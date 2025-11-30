Укр Рус
24 Канал Новости Украины Увлекательные и конструктивные: Кислица положительно отозвался о начале переговоров во Флориде
30 ноября, 20:52
2

Увлекательные и конструктивные: Кислица положительно отозвался о начале переговоров во Флориде

София Рожик
Основные тезисы
  • 30 ноября в Майами начались переговоры между Украиной и США, которые первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица назвал положительными.
  • Кислица отметил конструктивную атмосферу встречи.

30 ноября в Майами начались новые переговоры между Украиной и США. Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица поделился первыми впечатлениями после начала переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кислицы в X.

Смотрите также "Обсуждаем будущее Украины": первые заявления из Майами, где проходит встреча Украины и США

Что сказал Кислица о переговорах в Майами?

Первые впечатления оказались положительными.

Кислица отметил, что между Украиной и США было хорошее начало встречи.

Очень увлекательная и пока конструктивная. Теплая атмосфера, что способствует потенциальному прогрессивному результату. Замечательное лидерство Марко Рубио,
– написал Кислица.

Заместитель главы МИД Украины также прокомментировал участие в переговорах зятя Трампа Джареда Кушнера. Он отметил, что как и в Женеве, ценит его отношение и то, как тот излагает свое видение.

Переговоры в Майами: что известно?

  • Сейчас Умеров заявил, что за последние 10 месяцев Украина и США достигли значительного прогресса. А в СМИ утверждали, что делегаты обсуждали график выборов в Украине и план обмена территориями с Россией.

  • После открытой части делегации перешли к закрытому формату переговоров.

  • В ближайшие дни Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые присутствуют в Майами, отправятся в Россию для переговоров с Кремлем.