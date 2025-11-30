Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кислицы в X.
Смотрите также "Обсуждаем будущее Украины": первые заявления из Майами, где проходит встреча Украины и США
Что сказал Кислица о переговорах в Майами?
Первые впечатления оказались положительными.
Кислица отметил, что между Украиной и США было хорошее начало встречи.
Очень увлекательная и пока конструктивная. Теплая атмосфера, что способствует потенциальному прогрессивному результату. Замечательное лидерство Марко Рубио,
– написал Кислица.
Заместитель главы МИД Украины также прокомментировал участие в переговорах зятя Трампа Джареда Кушнера. Он отметил, что как и в Женеве, ценит его отношение и то, как тот излагает свое видение.
Переговоры в Майами: что известно?
Сейчас Умеров заявил, что за последние 10 месяцев Украина и США достигли значительного прогресса. А в СМИ утверждали, что делегаты обсуждали график выборов в Украине и план обмена территориями с Россией.
После открытой части делегации перешли к закрытому формату переговоров.
В ближайшие дни Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые присутствуют в Майами, отправятся в Россию для переговоров с Кремлем.