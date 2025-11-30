Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кислицы в X.

Что сказал Кислица о переговорах в Майами?

Первые впечатления оказались положительными.

Кислица отметил, что между Украиной и США было хорошее начало встречи.

Очень увлекательная и пока конструктивная. Теплая атмосфера, что способствует потенциальному прогрессивному результату. Замечательное лидерство Марко Рубио,

– написал Кислица.

Заместитель главы МИД Украины также прокомментировал участие в переговорах зятя Трампа Джареда Кушнера. Он отметил, что как и в Женеве, ценит его отношение и то, как тот излагает свое видение.

Переговоры в Майами: что известно?