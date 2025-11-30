Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Кислиці в X.

Що сказав Кислиця про переговори у Маямі?

Перші враження виявилися позитивними.

Кислиця наголосив, що між Україною та США був гарний початок зустрічі.

Дуже захоплива та поки що конструктивна. Тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату. Чудове лідерство Марко Рубіо,

– написав Кислиця.

Заступник глави МЗС України також прокоментував участь у перемовинах зятя Трампа Джареда Кушнера. Він зауважив, що як і в Женеві, цінує його ставлення та те, як той викладає своє бачення.

Переговори у Маямі: що відомо?