Сокращение ВСУ не обсуждалось: Гнатов опроверг слухи из Женевы

В ходе переговоров украинской и американской делегаций в Женеве вопрос сокращения численности ВСУ не обсуждался. Начальник Генштаба подчеркнул, что обсуждались только дискуссионные вопросы о численности армии в мирное время.

Киев и Вашингтон соглашаются, что лучшей гарантией безопасности для Украины остается оснащенная боеспособная армия. Об этом в интервью Liga.net рассказал Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Мы молимся, чтобы так было, – Рютте заявил, что война может закончиться до конца 2025

Говорили ли о сокращении украинской армии в Женеве?

Гнатов опроверг слухи о сокращении украинской армии, как одного из пунктов мирного плана США, который обсуждали в Женеве. По его словам, украинская и американская делегации поднимали вопрос о численности Вооруженных Сил в мирное время.

Речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах относительно численности Вооруженных Сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема,

– сказал Гнатов.

В то же время начальник Генштаба подчеркнул, что Киев и Вашингтон имеют общее видение относительно гарантий безопасности для Украины. По его словам, это оснащенная и боеспособная армия, а также четкая стратегия по мотивации военнослужащих, которые останутся на службе после окончания боевых действий.

Здесь должны работать все институты. Нужно понимать, каким будет украинское войско, его численность, денежное обеспечение, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба,

– рассказал Гнатов.

Также он добавил, что уже есть рабочая визия этого процесса, а сам документ сейчас прорабатывается.

Численность ВСУ в "мирном плане": что известно об этом пункте?