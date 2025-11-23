Переговоры по мирному плану Трампа в Женеве: главные заявления и все, что известно о встрече
В Швейцарии в воскресенье, 23 ноября, начались переговоры Соединенных Штатов, Украины и Европы по мирному плану американского президента Дональда Трампа. Переговоры проходят на фоне установленного Вашингтоном дедлайна.
Украинская делегация уже начала работу в Женеве, состоялись первые контакты. О главных заявлениях и встречах лидеров и представителей, ключевые решения и предложения – рассказывает 24 Канал.
Смотрите также США не хотят, чтобы европейцы присутствовали на переговорах с Украиной в Швейцарии, – СМИ
Что происходит в Женеве?
Редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Йозвяк сообщал, что США выступают против участия европейских представителей в сегодняшних переговорах в Швейцарии по мирному плану завершения войны в Украине. США хотят вести переговоры с украинцами лицом к лицу. В Женеве советники по вопросам национальной безопасности стран E3 (Великобритания, Франция, Германия) встретятся со своими коллегами из Украины, а потом украинцы встретятся с американцами. Американцы не хотят, чтобы во время переговоров с украинцами в зале присутствовали другие европейские дипломаты, Американскую сторону представляют спецпредставители президента США Дэн Дрисколл, Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио, который является еще и советником по нацбезопасности. По данным Reuters, они уже прибыли в Женеву. С европейской стороны будут присутствовать советники лидеров так называемой "евротройки" – Великобритании, Франции и Германии. Более того, как представитель ЕС должен присоединиться советник главы Еврокомиссии Бьорн Зайберт. Также агентство Reuters сообщило, что накануне встречи в Женеве состоялись позитивные и конструктивные переговоры между американскими и украинскими чиновниками. Украину на переговорах представляет глава делегации Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель СВР Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, советник руководителя ОП Александр Бевз. Глава Офиса президента Андрей Ермак провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером. Он добавил, что следующая встреча состоится с делегацией США, а украинская сторона настроена очень конструктивно. "В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в различных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины", – написал он.
– написал Йозвяк.
Редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Йозвяк сообщал, что США выступают против участия европейских представителей в сегодняшних переговорах в Швейцарии по мирному плану завершения войны в Украине. США хотят вести переговоры с украинцами лицом к лицу.
В Женеве советники по вопросам национальной безопасности стран E3 (Великобритания, Франция, Германия) встретятся со своими коллегами из Украины, а потом украинцы встретятся с американцами. Американцы не хотят, чтобы во время переговоров с украинцами в зале присутствовали другие европейские дипломаты,
Американскую сторону представляют спецпредставители президента США Дэн Дрисколл, Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио, который является еще и советником по нацбезопасности. По данным Reuters, они уже прибыли в Женеву.
С европейской стороны будут присутствовать советники лидеров так называемой "евротройки" – Великобритании, Франции и Германии. Более того, как представитель ЕС должен присоединиться советник главы Еврокомиссии Бьорн Зайберт.
Также агентство Reuters сообщило, что накануне встречи в Женеве состоялись позитивные и конструктивные переговоры между американскими и украинскими чиновниками.
Украину на переговорах представляет глава делегации Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель СВР Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, советник руководителя ОП Александр Бевз.
Глава Офиса президента Андрей Ермак провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером. Он добавил, что следующая встреча состоится с делегацией США, а украинская сторона настроена очень конструктивно.
"В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в различных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины", – написал он.