Об этом в соцсети X сообщил редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Йозвяк, передает 24 Канал.

Почему американцы не хотят видеть европейцев за столом переговоров с Украиной?

В Швейцарии представители США не хотят, чтобы за столом переговоров с украинцами были европейцы.

В Женеве советники по вопросам национальной безопасности стран E3 (Великобритания, Франция, Германия) встретятся со своими коллегами из Украины, а потом украинцы встретятся с американцами. Американцы не хотят, чтобы во время переговоров с украинцами в зале присутствовали другие европейские дипломаты,

– написал Йозвяк.

Мирный план США обсудят в Швейцарии