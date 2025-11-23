Об этом в соцсети X сообщил редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Йозвяк, передает 24 Канал.
Почему американцы не хотят видеть европейцев за столом переговоров с Украиной?
В Швейцарии представители США не хотят, чтобы за столом переговоров с украинцами были европейцы.
В Женеве советники по вопросам национальной безопасности стран E3 (Великобритания, Франция, Германия) встретятся со своими коллегами из Украины, а потом украинцы встретятся с американцами. Американцы не хотят, чтобы во время переговоров с украинцами в зале присутствовали другие европейские дипломаты,
– написал Йозвяк.
Мирный план США обсудят в Швейцарии
В Швейцарии состоится встреча представителей США, ЕС и Украины. Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для консультаций в Швейцарии, которую возглавит Андрей Ермак.
В делегацию войдут чиновники, в частности Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Олег Иващенко и другие представители оборонных и безопасностных ведомств.
Позицию Брюсселя озвучит один из главных соратников президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – Бьорн Зайберт. На встрече ожидают присутствие представителей из Франции и Германии, ответственных за вопросы безопасности.