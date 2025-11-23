Про це у соцмережі X повідомив редактор "Радіо Свобода" з європейських питань Рікард Йозвяк, передає 24 Канал.

Чому американці не хочуть бачити європейців за столом переговорів з Україною?

У Швейцарії представники США не хочуть, щоб за столом переговорів з українцями були європейці.

У Женеві радники з питань національної безпеки країн E3 (Велика Британія, Франція, Німеччина) зустрінуться зі своїми колегами з України, а потім українці зустрінуться з американцями. Американці не хочуть, щоб під час переговорів з українцями в залі були присутні інші європейські дипломати,

– написав Йозвяк.

