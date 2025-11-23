Переговори щодо мирного плану Трампа у Женеві: головні заяви та усе, що відомо про зустріч
У Швейцарії у неділю, 23 листопада, розпочалися переговори Сполучених Штатів, України та Європи щодо мирного плану американського президента Дональда Трампа. Переговори відбуваються на тлі встановленого Вашингтоном дедлайну.
Українська делегація вже розпочала роботу в Женеві, відбулися перші контакти. Про головні заяви й зустрічі лідерів та представників, ключові рішення та пропозиції – розповідає 24 Канал.
Що відбувається у Женеві?
Редактор "Радіо Свобода" з європейських питань Рікард Йозвяк повідомляв, що США виступають проти участі європейських представників у сьогоднішніх переговорах у Швейцарії щодо мирного плану завершення війни в Україні. США хочуть вести переговори з українями віч-на-віч. У Женеві радники з питань національної безпеки країн E3 (Велика Британія, Франція, Німеччина) зустрінуться зі своїми колегами з України, а потім українці зустрінуться з американцями. Американці не хочуть, щоб під час переговорів з українцями в залі були присутні інші європейські дипломати, Американську сторону представляють спецпредставники президента США Ден Дрісколл, Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо, який є ще й радником із нацбезпеки. За даними Reuters, вони вже прибули у Женеву. З європейської сторони будуть присутні радники лідерів так званої "євротрійки" – Великої Британії, Франції та Німеччини. Ба більше, як представник ЄС має приєднатися радник глави Єврокомісії Бйорн Зайберт. Також агентство Reuters повідомило, що напередодні зустрічі в Женеві відбулися позитивні та конструктивні переговори між американськими та українськими посадовцями. Україну на переговорах представляє голова делегації Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ГУР МО Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, керівник СЗР Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, перший заступник секретаря РНБО Євген Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад, радник керівника ОП Олександр Бевз. Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером. Він додав, що наступна зустріч відбудеться із делегацією США, а українська сторона налаштована дуже конструктивно. "Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", – написав він.
Американську сторону представляють спецпредставники президента США Ден Дрісколл, Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо, який є ще й радником із нацбезпеки. За даними Reuters, вони вже прибули у Женеву.
З європейської сторони будуть присутні радники лідерів так званої "євротрійки" – Великої Британії, Франції та Німеччини. Ба більше, як представник ЄС має приєднатися радник глави Єврокомісії Бйорн Зайберт.
Також агентство Reuters повідомило, що напередодні зустрічі в Женеві відбулися позитивні та конструктивні переговори між американськими та українськими посадовцями.
Україну на переговорах представляє голова делегації Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ГУР МО Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, керівник СЗР Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, перший заступник секретаря РНБО Євген Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад, радник керівника ОП Олександр Бевз.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером. Він додав, що наступна зустріч відбудеться із делегацією США, а українська сторона налаштована дуже конструктивно.
"Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", – написав він.