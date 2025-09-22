После провальных весенне-летних наступлений оккупанты перегруппировываются, – Гнатов
- Российские войска перегруппировываются после неудачных весенне-летних наступлений, чтобы создать условия для дальнейшего продвижения.
- Оккупанты несут большие потери, но имеют возможность пополнять ресурсы, что позволяет им продолжать боевые действия.
После неудачных наступлений весной и летом российские войска пытаются создать условия для дальнейшего продвижения. С такой целью оккупанты перегруппировываются.
Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.net.
Что известно о тактическом провале россиян на фронте?
По словам Гнатова, действия россиян на Южно- и Северо-Слобожанских направлениях можно рассматривать как тактический провал, поскольку брошенные для наступления вражеские силы не достигли ожидаемых результатов.
Эта картинка о якобы огромных успехах российской армии жизненно необходима диктаторскому режиму Владимира Путина, чтобы побудить население к продолжению войны,
– пояснил начальник Генштаба ВСУ.
Он также добавил, что ежедневно оккупанты несут большие потери, что фиксируется в сводках Генштаба ВСУ и докладах главнокомандующего Александра Сырского.
Интересно! По состоянию на утро 22 сентября 2025 года, по отчету Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 1 101 610 военных, 11 193 танка, 23 281 боевую бронированную машину, 32 952 артиллерийские системы, 1 492 РСЗО, 422 самолета, 1 218 средств ПВО и т. д.
Однако, несмотря на бесперспективность операций противника на отдельных направлениях, он имеет возможность пополнять ресурсы и человеческий запас.
Они не останавливаются ни перед какими провалами для того, чтобы продвинуться на 50 – 100 метров, теряя при этом 200, 300 своих солдат,
– отметил Гнатов.
Война России против Украины: последние новости
Силы обороны Украины продолжают действия на Добропольском направлении. 22 сентября Сырский доложил о восстановлении контроля над 7 населенными пунктами, еще 9 – зачищены от ДРГ противника.
По словам спикера ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова, российские войска пытаются прорваться к Купянску и Покровску, используя тактику малых ДРГ и переодевания в гражданских или форму ВСУ.
В 225-м отдельном штурмовом батальоне 21 сентября сообщили, что в разных частях Алексеевки Сумской области установили государственные флаги, что свидетельствует о постепенном восстановлении контроля над населенным пунктом.