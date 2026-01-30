Эксперт назвал, какие опасности кроются во временном "энергетическом перемирии"

Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Путина об энергетическом перемирии в Украине и тот согласился. В течение ночи 29 января россияне запускали "Шахеды", но массированного обстрела не было.

Авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский подчеркнул 24 Каналу, что не верит в заявления якобы у России исчерпываются ресурсы. Кремль способен выпускать ракеты для масштабных атак.

Действительно ли заработало "энергетическое перемирие"?

Не надо забывать, что за время полномасштабной войны Россия существенно локализовала некоторые возможности. Например, в сфере электроники многое делается в Беларуси. Поэтому если бы Кремль планировал уменьшать удары по Украине, то не искал бы альтернативы замены крылатых ракет на иранские дроны.

Думаю, то, что сказал Трамп, надо делить пополам. Это информационный шум, нам нужно готовиться качественно защищать свою энергетику, наращивать способности, чтобы противодействовать таким угрозам,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Американский лидер может в очередной раз "отбеливать" репутацию Путина. На протяжении своей долгой истории, США часто становились на сторону России. Сегодня для Трампа – это инструмент противодействия Китаю. Он пытается разобраться с Пекином, забрав у них такой рычаг как Россия.

Как Путин сможет использовать паузу в обстрелах?

В любом случае враг будет накапливать средства. Он может обстрелять не энергетические объекты, а, например, критически важные оборонные предприятия. При этом атаковать жилые дома и попытаться выдать их за военные. Так россияне делали не раз.

Со своей стороны Украина не может наносить удары по России, ведь тогда они будут иметь причину возобновить свои атаки. Интересно, что Путин согласился на перемирие тогда, когда в некоторых районах России начал пропадать свет.

Скорее всего, теперь мы больше будем бить по военным объектам на территории России или на оккупированных территориях. Но стоит понимать, что это не равнозначно прекращению огня между Киевом и Москвой,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Именно Россия начала эту войну и активно ведет ее благодаря помощи Ирана, Китая, Северной Кореи и Беларуси. Зато Украина стоит вместе с Европой, которая предоставляет лишь столько оружия, чтобы мы могли частично держаться и защищать себя.

Главные заявления об "энергетическом перемирии"