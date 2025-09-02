В Украине нет подтвержденных данных о замещении населения на оккупированных территориях, ведь Россия не раскрывает эту информацию. В то же время демографы признают, что такая практика существует.

Профессор и директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в эфире 24 Канала отметила, что главной проблемой являются не граждане России, а влияние оккупантов на сознание украинцев, которые остались там.

Смотрите также Завершаем начатое в 2022, – Жмайло назвал главную цель ударов ВСУ по россиянам на юге

Насколько опасно замещение населения

Элла Либанова отметила, что Россия действительно переселяет на захваченные территории своих граждан, но это не будет иметь значения после их возвращения под контроль Украины.

Они замещают кем? Российскими гражданами. Чемодан, вокзал, Россия. Это не проблема,

– сказала демограф.

По ее словам, настоящая опасность заключается в том, что оккупанты промывают мозги украинцам, которые остались там жить. После деоккупации придется проводить сложную работу, чтобы вернуть этих людей к нормальной жизни, однако Либанова выразила уверенность, что украинцы справятся с этой задачей.

Что известно о переселении россиян на оккупированные территории?