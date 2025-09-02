"Чемодан, вокзал, Росія": демограф пояснила, що найбільше турбує Україну
В Україні немає підтверджених даних про заміщення населення на окупованих територіях, адже Росія не розкриває цю інформацію. Водночас демографи визнають, що така практика існує.
Професорка та директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в ефірі 24 Каналу наголосила, що головною проблемою є не громадяни Росії, а вплив окупантів на свідомість українців, які залишилися там.
Наскільки небезпечне заміщення населення
Елла Лібанова зазначила, що Росія справді переселяє на захоплені території своїх громадян, але це не матиме значення після їхнього повернення під контроль України.
Вони заміщують ким? Російськими громадянами. Чемодан, вокзал, Росія. Це не проблема,
– сказала демографиня.
За її словами, справжня небезпека полягає у тому, що окупанти промивають мізки українцям, які залишилися там жити. Після деокупації доведеться проводити складну роботу, щоб повернути цих людей до нормального життя, однак Лібанова висловила впевненість, що українці впораються з цим завданням.
Що відомо про переселення росіян на окуповані території?
- Наприкінці серпня 2024 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія почала завозити мешканців із Курської області до міста.
- Паралельно окупанти незаконно привласнюють квартири евакуйованих українців і готують їх до продажу. Так створюється штучний ринок нерухомості, що стимулює переселення росіян на окуповані території.
- За даними експертів, Москва застосовує відпрацьований ще у Криму алгоритм переселення. Його поширили на окуповані регіони материкової України з 2023 року. Місцевих мешканців паспортизують і частково вивозять у віддалені райони Росії, натомість завозять управлінців, молодих спеціалістів, пенсіонерів з Півночі та силовиків із сім'ями. Їх приваблюють пільговою іпотекою, "підйомними" та новим житлом. До 2025 – 2026 років Кремль планував замістити до 15% населення окупованих територій вихідцями з інших регіонів Росії.