В Україні немає підтверджених даних про заміщення населення на окупованих територіях, адже Росія не розкриває цю інформацію. Водночас демографи визнають, що така практика існує.

Професорка та директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в ефірі 24 Каналу наголосила, що головною проблемою є не громадяни Росії, а вплив окупантів на свідомість українців, які залишилися там.

Наскільки небезпечне заміщення населення

Елла Лібанова зазначила, що Росія справді переселяє на захоплені території своїх громадян, але це не матиме значення після їхнього повернення під контроль України.

Вони заміщують ким? Російськими громадянами. Чемодан, вокзал, Росія. Це не проблема,

– сказала демографиня.

За її словами, справжня небезпека полягає у тому, що окупанти промивають мізки українцям, які залишилися там жити. Після деокупації доведеться проводити складну роботу, щоб повернути цих людей до нормального життя, однак Лібанова висловила впевненість, що українці впораються з цим завданням.

Що відомо про переселення росіян на окуповані території?