"Свет во тьме войны": как рождественский вертеп из Львова ездил колядовать к военным и гражданским на Восток

Еще с детства зимние праздники для каждого из нас были периодом особой веры в чудеса. Мы мечтали, загадывали желания и строили планы на новый год. Но в последние годы желание у нас на всех одно.

Сейчас все иначе. Миллионы украинцев не могут провести эти дни дома. У кого-то забрали дом, кто-то – на службе и видит своих родных только во время отпусков.

С тех пор как началась полномасштабная война, группа активной молодежи во Львове объединилась с важной целью – привезти дух праздника нашим воинам и гражданским на прифронтовые территории, которые ежедневно подвергаются ударам со стороны России.

Первый волонтерский вертеп появился во время большой войны и во время рождественских праздников колядует сначала во Львове, где собирает средства на нужды наших бойцов, а сразу же после Нового года отправляется на Восток. В этом году колядники из Львова отправились на прифронтовые территории в четвертый раз и посетили Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую и Сумскую области.

И уже в четвертый раз 24 Канал является частью этого действа. Не как журналист, а как колядник я провел 5 дней вместе с Первым волонтерским вертепом в этом путешествии. Как это было – читайте в материале.

Не с пустыми руками: что колядники повезли военным на Восток

Не всем в наше время везет проводить праздники в кругу родных в собственном доме. Те, кто такую возможность имеет, не должны забывать о том, благодаря кому.

Поэтому на второй день после Рождества активная молодежь Львова, объединенная в Первый волонтерский вертеп, пошла колядовать в центре города. Цель проста – собрать средства на "подарки" нашим воинам. Это уже неизменная традиция для львовских колядников. В этом году удалось наколядовать 175 000 гривен.

За эти средства удалось приобрести:

8 обогревателей Webasto;

3 Starlink;

2 бензопилы;

2 шуруповерта;

набор для запуска авто (пускатель, компрессор, пылесос);

детектор дронов;

2 дроны.

А еще учреждения профессионально-технического образования Львова приготовили немало вкусностей для наших бойцов.



Львовские колядники не отправляются в путь с пустыми руками / Фото Первого волонтерского вертепа

И не менее особенной в ходе подготовки к поездке была "Рождественская почта", которая работала с начала декабря. Львовяне и гости города имели возможность подписать открытки нашим воинам за донат на лечение раненых защитников в центре UNBROKEN. Рождественскими почтальонами тоже впоследствии стали колядники из Первого волонтерского вертепа.

Последнее, и не менее важное – безопасность. С каждым годом планирование маршрутов становится все более сложным квестом, потому что из-за обстрелов некоторые дороги опасны, а села и города, в которых мы бывали раньше – недоступны. Поэтому детектор дронов – базовая необходимость.

Подготовив все необходимое, вечером 2 января колядники собрались в дорогу. Первая локация за более чем 1 000 километров.

Запорожье, Днепр и "шахэды": день первый

Провести всю ночь в дороге – задача не из самых легких, но уже утром мы приблизились к первой локации. Начинали львовские колядники свой путь из церкви Матери Божьей Неустанной Помощи УГКЦ, что в Запорожье.

Это одно из немногих мест в прифронтовом городе, где дети могут посещать очные занятия, спортивные секции и воскресную школу. Поэтому львовские колядники имели честь поделиться радостью Рождества с детьми, которые в тот день были на уроках, работниками секций, прихожанами храма и его настоятелем.



Коляда в Запорожье / Фото Первого волонтерского вертепа

Для многих колядников это было первое путешествие в Запорожье. И что бывает крайне редко – по всему региону в то время дали отбой воздушной тревоги. А путь колядников дальше пролегал на прифронтовые общины Днепропетровщины.

В прошлом году восток и юг Днепропетровщины уже были тыловым хабом для наших воинов, но боевые действия перешли границу региона. Поселок Покровское, где мы колядовали в прошлом году, сейчас подвергается постоянным атакам и заезд туда опасен. Но мы встретились с нашими воинами, в частности защитниками из 42-й бригады. Передали защитникам вкусности, необходимые вещи и, конечно, открытки с Рождественской почты.

В Днепре нас гостеприимно приняли в общежитии учреждения профессионально-технического образования. И, к сожалению, 7 января это общежитие пострадало в результате дроновой атаки российских войск.

Миссия – заехать на Донбасс: день второй

На рассвете следующего дня колядники отправились в Донецкую область. Ежегодно это был один из важнейших пунктов назначения Первого волонтерского вертепа. Покровск, Константиновка, Краматорск, Новодонецкое, Степановка, Дружковка, Славянск и даже Ямполь – города и села, в которых приходилось колядовать иногда даже не раз. Однако, к сожалению, с каждым годом все больше локаций становятся недоступными. В прошлом году ситуация в Донецкой области ухудшилась в разы. Продвижение россиян и новые технологии сделали опасным даже заезд в тот же Краматорск – крупнейший город свободного украинского Донбасса. Поэтому до последнего дня львовские колядники не знали, удастся ли заехать в Донецкую область, позволит ли это ситуация с безопасностью. И все же, удалось.

За Павлоградом – "небо в клеточку", ведь пути закрывают антидронные сетки. С одной стороны – готовность радует, с другой стороны – реальность огорчает.

В одном из сел Донецкой области мы встретились с бойцами 24-й и 703-й бригад, передали необходимые вещи, гостинцы, открытки и заколядовали вместе под открытым небом. Оттуда отправились на Харьковщину.

Но самыми особенными остаются встречи, на которые действительно ждешь. Например, среди бойцов 24-й ОМБр – наш коллега Вячеслав Журба, который воюет с 2022 года и встречи с которым мы действительно ждали. А еще мне удалось впервые за более чем полгода увидеть брата на Харьковщине.

Где-то в Донецкой области с бойцами 24-й ОМБр / Фото Первого волонтерского вертепа

Также мы пришли в гости к 125-й бригаде, которая в прошлом году претерпела существенные изменения. Поэтому у нас была возможность не только заколядовать, но и пообщаться с командованием, расспросить о том, что изменилось в подразделениях сейчас и как эти изменения воплощались. И, конечно, попробовать самого вкусного в мире борща.



В гостях у 125-й бригады / Фото Первого волонтерского вертепа

После всех остановок в области, под вечер путь колядников пролег на Харьков. Там нас ждали наши добрые друзья – отец Олег Усов и его жена Ольга. Раньше они жили и служили в селе Глушковка Купянского района, где мы и познакомились во время первой поездки вертепа на Восток. К сожалению, сейчас село на линии фронта, поэтому священник с семьей и его прихожане переехали в Харьков.

Поздравление Харькову с Крещением: день третий

Говорят, что харьковчане очень любят свой город, но эту любовь разделяет каждый, кто хотя бы раз там побывает. Прифронтовой город, который ежедневно страдает от российских обстрелов, не выживает, а живет! Хотя это и дается не легко.

Иорданский сочельник и Крещение львовский вертеп провел в Харькове, делясь радостью праздников с жителями несокрушимого города-героя. 5 января мы посетили Храм Иоанна Богослова ПЦУ по приглашению архиепископа Митрофана. Пока мы колядовали вместе с людьми в храме, выли сирены. Когда же мы отправились к бойцам, то в то время россияне запустили на город 5 баллистических ракет. Такие они реалии нашего времени – серии взрывов под "Новая радость стала".



Одна из традиций – посетить в гости архиепископа Митрофана / Фото Первого волонтерского вертепа

Однако ни один российский террор не заберет самого главного. Иорданский сочельник, который кто-то называет вторым, кто-то третьим – является еще одним днем, который обычно проводят в кругу родных дома. Первый волонтерский вертеп этот ужин проводит или в Донецкой области, или уже второй раз в Харькове, но это все еще круг родных людей. За одним столом – люди, которые уже в который раз начинают год с того, что берут на работах отпуска и вместе едут на прифронтовые территории, и люди, благодаря которым мы ежегодно ждем этого времени. А еще, например, Богдан, основатель нашего вертепа, второй раз проводит этот Сочельник с дядей, который служит на Харьковщине.



Сочельник в Харькове / Фото Первого волонтерского вертепа

Утром следующего дня, прежде чем отправиться в путь, мы посетили два харьковских храма. Многих, даже тех, кто видел вертеп едва ли не впервые, умиляло это действо. Кое-где – до слез.



В храме в Харькове, где сейчас служит отец Олег Усов / Фото Первого волонтерского вертепа

После коляды в храмах вертеп отправился к следующему месту назначения – уже на Сумщине.

Встреча друзей на Сумщине: день четвертый

С прошлой зимы ситуация на Сумщине изменилась. Если в прошлом году бои были на Курщине, то теперь – уже в нашем пограничье.

И именно на Сумщине мы встретились с бойцами "львовских" бригад. Прежде всего – десантниками из 80-й бригады. И, знаете, в коляде под открытым небом под снегом с дождем было что-то крайне особенное и щемящее.



В гостях у легендарных львовских десантников / Фото Первого волонтерского вертепа

От 80-й мы отправились в гости к бойцам 103-й бригады ТРО, хоть дорога была крайне тяжелой – падал дождь и сразу же замерзал, было скользко и опасно. Но все же без приключений мы добрались до наших воинов. И какое же счастье видеть тех, с кем мы виделись в прошлом году или раньше – они живы и невредимы.



В гостях у 103-й бригады / Фото Первого волонтерского вертепа

Один из бойцов 103-й бригады, благодаря колядникам, вспомнил, как во времена его юности, которая пришлась на советский период, колядование было под запретом. Вертепувала молодежь тайком, потому что был враг, который не позволял этого делать, но все же в этой борьбе коляда победила. Так и сейчас, по словам бойца, россияне пытаются уничтожить нас и наши традиции, но как и тогда, так и сейчас, победит свет.

Вдохновленные такой встречей, колядники отправились дальше – на Черниговщину, где их радушно приютили в одном из общежитий в Прилуках.

Отблагодарить за детство и завершить коляду: день пятый

На календаре 7 января – по новому календарю это последний день зимних праздников, которые на Западе продолжаются "от Романа до Ивана". Это был и последний день волонтерского вертепа. И не где-нибудь, а в Киеве.

После четырех дней в прифронтовых регионах – приехать в столицу было особой радостью, а еще больше ее усиливало то, что приехали в гости мы в издательство, которое подарило нам детство – в А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА и его директора Ивана Малковича.

У вертепа уже есть традиция – специально к коляде отец одного из участников коллектива изготавливает звезду, которую мы оставляем в качестве подарка, когда возвращаемся домой. Первую такую звезду мы подарили в 2024 году отцу Олегу Усову. В 2025 году – главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу. В этом году мы решили отблагодарить за детство человека, благодаря которому появились наши любимые книги. Так, Ивану Малковичу. На что Иван Антонович сказал, что это большая честь и в ответ позволил каждому из нас выбрать себе по книге.



В гостях у А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА / Фото Первого волонтерского вертепа

После мы пришли в гости в Министерство образования, где, как оказалось, в режиме онлайн за колядой наблюдали педагоги Финляндии. Произошла случайная популяризация украинской культуры на Скандинавии.



В Министерстве образования и науки Украины / Фото Первого волонтерского вертепа

А завершилось путешествие в резиденции Блаженнейшего Святослава, который ежегодно радушно принимает нас по дороге с Востока – уставших, но счастливых. Пока мы колядовали у главы УГЦК, исчез свет из-за отключения. И мы до сих пор не уверены, что было более символичным – то, что оно исчезло, или то, что оно вернулось. На этом коллектив нашего вертепа мог выдохнуть – следующий пункт назначения дома.



У главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава / Фото Первого волонтерского вертепа

Кстати, коллектив был разным. Кто-то ездил впервые, кто-то во второй раз, кто-то – не пропустил ни одного путешествия. Для Мирослава Мелимука, который в вертепе перевоплощался в черта, это был первый подобный опыт.

Для меня, как для человека, который вертепировал только один раз и в глубоком детстве, получить приглашение к участию в этом вертепе было как для сельской футбольной команды попасть в премьер-лигу. Тур по Украине был особенным. Таким его делало напряжение прифронтовых пейзажей, горечь слез на глазах военных, постоянная динамика и немного неопределенность, поскольку мы даже до конца не знали, точно ли попадем в Донецкую область, но таки там побывали,

– говорит Мирослав.

Кроме необычного перевоплощения в роль черта, особенной поездку для Мирослава делала и некая обратная "Рождественская почта".

Мало кто из вертепа знает, но также особенным для меня было то, что в поездке я писал олдскульные бумажные письма и отправлял Укрпочтой их человеку, который мне небезразличен. Это было настоящее приключение найти почтовые отделения в городах, где плохо работает навигация. В общем поездка для меня была о замечательных людях, лучшую и самую красивую страну на свете и о добре,

– говорит Мирослав.

В то же время Петр Дацкив – среди тех, кто, так сказать, был у истоков Первого волонтерского вертепа и это для него был четвертый опыт такой поездки. Между прочим, именно его отец делает те самые звезды, с которыми мы отправляемся ежегодно.

По словам Петра, это путешествие было едва ли не самым особенным.

Четвертая поездка, как по мне, была самой знаковой. Возможно, из-за количества регионов, которые удалось объездить, возможно, из-за продолжительности, ведь это была самая длинная коляда. Колядовать вместе с теми, кто ежедневно делает праздники для большинства страны возможными, особенно щемяще и символично. Больше всего запомнился наш вертеп на Сумщине, когда мы во дворе утрамбовали снег и под дождем колядовали перед десятком воинов, а они колядовали с нами,

– отмечает Петр.

Основатель и руководитель волонтерского вертепа Богдан Иванусь говорит, что коляда, которую мы несем ежегодно из Львова на Восток – это свидетельство Рождества, свидетельство надежды и жертвенности.

В каждой поездке с колядой мы стараемся свидетельствовать. Быть свидетелями рождения Иисуса Христа – рождения Надежды. И знаете, каждый раз лично во мне Он рождается по-новому. Через людей, с которыми имею радость разделить ту коляду. Через наших Защитников и Защитниц, для которых тот куплет "даруй лета счастливые нашей неньке Украине" – не просто коляда, а символ их жертвенности, такой же, как у Христа. Ведь Он пришел на свет, зная, что отдаст самое ценное, так же как и они оберегают нас ценой собственной жизни, – подчеркивает Богдан.

Несмотря на все риски и все угрозы, которые были, все же удалось проехать весь путь без происшествий, как это бывало в прошлые годы.

Мы посетили десятки локаций, проехали тысячи километров, пытались набраться – и нам это удалось, особенно в Донецкой области. Из-за ситуации с безопасностью и нашего транспорта ехать было рискованно, но я понимал, что, как и три предыдущих года, Господь посылает нам в дорогу своего Ангела-проводника. Спасибо всем, кто уже четыре года подряд несет ту рождественскую Звезду туда, где ее Свет ярче всего. Всем, кто продолжает донатить и поддерживать войско. Тем, кто защищает и является самым большим Светом. И тем, кто уже светит нам с небес,

– отмечает Богдан.

По дороге домой мы уже успели представить, какой будет путешествие в следующем году, когда Первому волонтерскому вертепу исполнится 5 лет.

Точно ли будет следующее путешествие? Конечно. Особенно, если таки война закончится, потому что за 4 года на Востоке у нас появилось столько друзей, что не поехать туда нельзя. И мы когда-то дали обещание помочь отстроить храм в Глушковке, как только это будет возможно.

Свет во тьме: день шестой, седьмой и все последующие

То, что вы прочитали – это не история о колядниках. Это не про вертеп и даже не про волонтеров.

Это – один из тех многих лучей света, который ярче всего виден в самые темные времена.

Рождество, как говорится в Библии, было событием крайне радостным, но имело и немало печали. Святую семью преследовали, а младенцев в Вифлееме убивали. Так и в наше время – Рождество является праздником надежды и веры в чудеса, но нас преследуют на оккупированных территориях, нас убивают на фронте и в тылу, нас пытаются уничтожить.

Когда нас пытаются лишить света и тепла в наших домах, особенно заметен свет и тепло, что в наших сердцах, когда мы им делимся с другими. Вертеп, о котором мы рассказывали – именно об этом.

Но не только вертеп. Наш свет и тепло проявляются, когда соседи в доме, где нет света несколько суток, варят чай и глинтвейн во дворе и угощают других. Когда ветеран пишет, что не имеет как зарядить протез ноги из-за отключения и сразу появляется куча желающих, которые готовы приехать. Когда жена едет к мужу военного в опасный город, лишь бы побыть вместе. Когда дети на Рождество колядуют и заработанные деньги передают на войско. Когда приходит этот длинный и ожидаемый "+". Когда радуешься за незнакомых тебе людей, которые пишут, что сегодня их близкий человек вернулся из плена. Когда проводница сажает на поезд военного, которого отпустили на два дня к родным и он не нашел билет. Когда люди из Запорожья спрашивают львовян, или те целы после "Орешника", а львовяне не спят, потому что волнуются за друзей в Одессе, а одесситы же пишут киевлянам то такое простое и важное "Как ты?".

Есть так много лучей света, которое идет от нас самих. Во время, когда мы уставшие, или даже истощены, когда нам все труднее. Но у нас есть только мы сами. Поэтому мы можем быть опорой друг другу в эти тяжелые и иногда абсурдные времена.

Важно. Какими бы сумасшедшими ни были времена, в которые мы живем, каждый наш день возможен исключительно благодаря нашим воинам. И их мы должны поддерживать больше всего. Проще всего сделать это просто сейчас – задонатить на сбор.

