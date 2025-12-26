Об этом рассказала ведущая 24 Канала Инна Набок, добавив, что закрытый сбор – еще один очень важный итог года, уходящего. Для каждого, кто к нему присоединился, наши военные передали свою благодарность.

Смотрите также Те, кому не безразлично: 7 известных украинцев, которые волонтерят и собирают миллионы на ВСУ

Рождественское чудо для еще одного нашего защитника

Отчет от подразделения Национальной гвардии Украины – это общий итог года всех украинцев. Поэтому мы сердечно благодарны каждому кто доверяет Фонду 24 и поддерживает украинское войско.

От группы 42 апробации беспилотных систем выражаем искреннюю благодарность благотворительному Фонду 24 и всем благотворителям за помощь в закупке автотранспорта для нашего подразделения. Спасибо и слава Украине,

– отметили военные.

К слову, за донат от 200 грн на этот сбор Фонд разыгрывал iPhone 16 от наших партнеров. Произошло еще одно Рождественское чудо, ведь программа, которая выбирала победителя, сделала этот момент очень особенным. Ведь победителем стал военнослужащий Дмитрий, который воюет на Харьковском направлении.

Им оказался человек, который ежедневно рискует жизнью, чтобы мы могли жить, работать, воспитывать детей. Несмотря на усталость, холод и опасность он донатит на сборы для своих собратьев. Те, кто держат фронт, еще и находят силы поддерживать других,

– отметила ведущая 24 Канала Инна Набок.

Она лично позвонила нашему защитнику, чтобы поблагодарить и сообщила, что машина, на которую мы собирали средства, отправится для артиллеристов НГУ. Они ее очень ждут. Более того, ее дополнительно оборудуют РЭБ.

Война не имеет выходных: о новом сборе

"Говорят, что бывают чудеса на Рождество, то пусть этот iPhone, который вы выиграли, будет таким маленьким, приятным чудом для вас лично на Рождество", – сказала Инна Набок в разговоре с военным Дмитрием.

В ответ он тоже выразил надежду, что война вскоре закончится и все будет хорошо.

Также Инна Набок напомнила о еще одном сборе, ведь война не взяла Рождественской паузы, а потребностей у наших военных много. Поэтому всех неравнодушных призывают присоединиться к нему сбора на бус для украинских защитников из 90 аэромобильного батальона.

Важно! Это срочный сбор, ведь на автомобиль уже очень ждут в Донецкой области. Он нужен, чтобы вывозить людей, спасать собратьев, доставлять все необходимое на фронт. Цель – 425 тысяч. Приобщиться к сбоку можно по ссылке!

"Мы будем очень благодарны, потому что когда нас много, – маленьких донатов не бывает. Каждая гривна действительно приближает возвращение наших защитников и защитниц домой", – подытожила ведущая 24 Канала Инна Набок.

Как Фонд 24 помогает военным?