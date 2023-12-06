Когда в 2014 году началась война, обеспечение украинской армии фактически легло на плечи волонтеров – уникальных людей, которые обеспечивали воинов всем, начиная от одежды, заканчивая дронами и автомобилями. И когда 24 февраля 2022 года началась открытая полномасштабная война, волонтеры снова начали неутомимо работать.

В то время, когда в твоей стране война, кем бы ты ни был, ты не можешь быть безразличным. Именно поэтому команда 24 Канала не остается в стороне и работает во благо нашего войска. В частности, этому способствует наш Благотворительный Фонд 24, который существует уже 9 лет

Возможно, работа над благотворительным фондом не является масштабной, однако ответственной. Ведь каждый сбор – это о необходимости и потребности, а еще об ответственности перед военными, которым мы помогаем, и перед теми, кто нам доверяет и поддерживает наши сборы.

За более чем 20 месяцев полномасштабной войны мы провели 120 сборов на нужды Сил Обороны. Среди них и те, на которые требовалось собрать даже миллион гривен, но именно с вашей помощью невозможное становилось невозможным. И именно поэтому Благотворительный Фонд 24 13 октября 2023 года получил почетную награду "За содействие армии" от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. А еще мы получили немало благодарностей от военных, однако самым ценным остается тот факт, что мы делаем свой вклад в приближение победы и, возможно, наши сборы помогли спасти не одну жизнь.

Вы часто можете увидеть наши сборы и мы часто вспоминаем о нашем фонде на канале, сайте и в соцсетях. Сегодня мы хотим приоткрыть вам закулисье – как появился Фонд 24, как макет из листка А4 превратился в полноценную платформу и как донаты влияют на нашу победу. Обо всем этом читайте в нашем материале.

Как появился Благотворительный Фонд 24 в 2014 году

В 2014 году Россия начала войну против Украины. Пребывание у власти беглого экс-президента Виктора Януковича и его преступной команды дало ужасный результат – наша армия была в катастрофическом состоянии, а люди, которые шли защищать государство, фактически были вынуждены самостоятельно обеспечивать свои потребности. А это, к сожалению, не всегда удавалось. Именно поэтому военное волонтерство, как явление, приобрело большую популярность.

Именно в то время команда 24 Канала создала собственный Благотворительный Фонд для того, чтобы собирать средства на необходимые для военных вещи и отправлять их на передовую. Но если сейчас мы собираем на дроны, машины, оружие и технику, то в 2014 году все было иначе. Тогда наш фонд собирал деньги буквально на все для наших воинов – одежда, берцы, броники, каски, генераторы и тепловизоры.

Соучредителями фонда были 5 человек, среди которых и гендиректор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко. Что интересно, сначала единственными поступлениями в фонд были донаты самих сотрудников холдинга.

Наши медиа были первыми, кто жертвовал свои средства. 10% от заработанных денег каждый месяц мы отдавали в благотворительный фонд, который сами же основали. Я был одним из его основателей, а еще – четверо коллег, сотрудников нашей медийной компании. И тогда казалось, что это (война, – 24 Канал) скоро закончится,

– отмечает гендиректор ТРК "Люкс" Роман Андрейко.

Фонд приостановил свою деятельность, когда государство наладило поставки всего для наших военных.

Однако 24 февраля 2022 года началась новая страница этой войны. И новая страница в деятельности Фонда 24.

Путь от 100 тысяч до 40 миллионов: возобновление сборов

После начала полномасштабной войны украинское волонтерство претерпело серьезные изменения. Наши волонтеры начали собирать деньги не на одежду или берцы, а на дроны, винтовки, Starlink, автомобили. Редакция 24 Канала не стала исключением, поэтому на сайте и в соцсетях мы распространяли сборы для нужд Сил Обороны.

Лучшее, что мы можем придумать, это использовать наши медиа для того, чтобы обращаться за помощью к огромной аудитории, которая нам доверяет. Особую актуальность это приобрело тогда, когда началось полномасштабное вторжение. Фактически, это стало восстановлением работы фонда на новом уровне, значительно высшем,

– отмечает Роман Андрейко.

Одним из первых закрытых нами сборов после 24 февраля 2022 года был сбор для нашего коллеги, который в начале вторжения ушел на фронт. Как вспоминает главный редактор сайта 24 Канала Анастасия Зазуляк, этот сбор стал толчком к следующим.

Во время полномасштабного вторжения большая часть мужчин нашей редакции решили присоединиться к Силам обороны Украины. Потребности на войне всегда есть и никогда не заканчиваются, поэтому однажды мы решили попросить читателей поддержать одного из наших коллег-воинов, задонатив сумму, которую они могут. Опубликовали фото, рассказали о нашем коллеге и вот тут произошла первая магия, которую точно чувствовал каждый волонтер. За считанные часы банка заполнилась, наши читатели сделали невозможное возможным. Мы поняли, что собрали лучшую аудиторию, которая готова донатить и поддерживать наших ребят,

– подчеркивает Анастасия Зазуляк.

Тогда мы также поняли и то, что сборов становится больше и для того, чтобы читатели могли видеть отчетность нашей деятельности, нужно создать отдельный сайт. Созданием занимались главный редактор нашего сайта Анастасия Зазуляк, заместитель главного редактора Вероника Гавриленко, дизайнер Василий Луцив, разработчик Владимир Беловус и project-менеджер Юрий Мацула. План сайта был создан, а точнее сказать нарисован, буквально на листке бумаги. Полностью воплотить замысел нам удалось прошлой осенью. Так Фонд 24 возобновил свою работу и превратился в полноценный сайт, где можно отслеживать активные сборы и отчеты за предыдущие.

Возник такой вопрос, что мы что-то собираем, мы что-то делаем, а никаких отчетов об этом нет. Мы будто собираем деньги, а фото с того, что потом покупается, мы куда-то то в телеграм забрасываем, то в фейсбук. То есть, если бы нас кто-то из читателей, которые скидывали донат, спросили, а вот куда вы направили мои деньги, то у нас не было возможности отправить им прям полноценный отчет. Ну и в общем, мы вроде уже много насобирали, закрыли что-то около 15 сборов без сайта, только через соцсети, и подумали, что это уже такая база, с которой можем выступать как некий волонтерский фонд,

– вспоминает Вероника Гавриленко, заместитель главного редактора.

Сайт Благотворительного Фонда 24 начинался с этого эскиза / Фото Вероники Гавриленко

За более чем 21 месяц полномасштабного вторжения мы помогли:

3 отдельной штурмовой бригаде;

14 отдельной механизированной бригаде имени Князя Романа Великого;

19 отдельной бригаде радио- и радиотехнической разведки особого назначения Воздушных Сил;

24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила;

28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода;

30 отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского;

43 отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Тараса Трясила;

47 отдельной механизированной бригаде "Магура";

48 Каменец-Подольской инженерной бригаде;

53 отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха;

54 отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы;

56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;

66 отдельной механизированной бригаде имени князя Мстислава Храброго;

67 отдельной механизированной бригаде;

71 отдельной егерской бригаде;

72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев;

79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде;

80 десантно-штурмовой бригаде;

81 отдельной аэромобильной бригаде;

92 отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко;

93 отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр";

95 десантно-штурмовой бригаде;

103 отдельной бригаде Территориальной обороны;

105 отдельной бригаде Территориальной обороны;

109 отдельной бригаде Территориальной обороны;

110 отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко;

113 отдельной бригаде Территориальной обороны;

116 отдельной механизированной бригаде;

125 отдельной бригаде Территориальной обороны;

141 отдельной стрелковой бригаде;

241 отдельной бригаде Территориальной обороны;

подразделениям Украинской добровольческой армии;

подразделениям Госпогранслужбы;

подразделениям Нацгвардии;

подразделениям Интернационального легиона;

подразделениям ССО;

подразделениям ГУР МО.

Мы вместе с вами собирали средства на все – зарядные станции, генераторы, Starlink, рации, дроны, антидроновые ружья, снайперские винтовки, автомобили, тепловизоры, метеостанции, тактические наушники, монокуляры и даже мини-град.

За это время мы закрыли 120 сборов и собрали более 40 миллионов гривен на нужды Сил Обороны из разных подразделений и разных направлений.

С момента создания Фонда 24 прошло более года, а первые собранные 100 тысяч гривен превратились уже в 120 закрытых сборов и 40 миллионов собранных донатов от наших читателей и зрителей. Мы не останавливались ни на минуту и будем продолжать аж до победы. В который раз невероятно благодарны за доверие, эта поддержка бесценна,

– отмечает главный редактор сайта 24 Канала Анастасия Зазуляк.

Только проверенное сборы: как работает Фонд 24

Ежедневно есть немало запросов от военных и, к сожалению, этим пользуется немалое количество мошенников. Как бы ни было обидно, но есть те, кто позволяет себе зарабатывать на войне. Однако на Благотворительном Фонде 24 вы можете увидеть только проверенные сборы, в которых мы уверены. Каждый сбор, который вы видите на сайте – инициативы сотрудников нашего медиахолдинга или сборы, которые поддерживают члены нашей команды, то есть тех, кому они доверяют.

У нас нет возможности проверить все запросы, которые нам поступают, а их сотни, поэтому беремся помочь тем, кого хорошо знаем. Это наши коллеги, которые взяли в руки оружие и сейчас на передовой, близкие и родные наших сотрудников, это бригады, с которыми давно дружим – пограничники, 24 бригада, 54 ОМБр, 80 ДШВ, 125 ТРО и другие. Всем не поможем, но точно сделаем все, что в наших силах, чтобы закрыть самые срочные запросы с фронта,

– объясняет Елена Филь, директор нашего Фонда24.

Но, к сожалению, неприятностей избежать полностью не удалось. На днях мы опубликовали расследование о масштабной мошеннической схеме, связанной с закупками дронов – группа мошенников буквально кидала волонтеров на деньги. То есть они получали оплату за дроны, но волонтеры эти дроны, которые дальше нужно было направить на фронт, не получали. Аферисты пытались обмануть сотни украинских волонтеров, среди которых, к сожалению, и наша команда – злоумышленники хотели украсть деньги, которые наш ведущий Арсен Цимбалюк собирал на "мавики".

Недобросовестные "поставщики" у нас хотели украсть деньги на Mavic 3T, но под страхом огласки буди вынуждены вернуть средства. Но мы провели расследование, в рамках которого выяснилось, что это – гигантская схема обмана волонтеров и военных. Больше читайте здесь. Ждем результат работы правоохранителей!

– отмечает Арсен Цимбалюк.

К сожалению, мошенников немало, поэтому, кроме того, чтобы собрать средства, мы должны быть уверены не только в самом сборе, но и в поставщиках.

Самые масштабные и особенные сборы 24 Канала

Первый масштабный сбор нашего Фонда 24 был на сумму 600 000 гривен. На средства, которые нам вместе удалось собрать через неделю, мы приобрели 20 раций для 24-й отдельной механизированной бригады. Также мы приобрели 20 запасных батарей к ним и зарядную станцию на 6 устройств.



Рации, приобретенные для 24-й ОМБр за собранные 600 000 гривен / Фото предоставлено 24 Канала

Следующий масштабный сбор был также для 24 бригады. Мы открыли сбор на 854 000 гривен, чтобы приобрести для бойцов 7 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Мы боялись, что придется собирать долго необходимую сумму, но благодаря вам, наши читатели, мы собрали более 1 150 000 гривен и приобрели 10 дронов!



Ведущая Екатерина Соляр и дроны, на которые мы с вами собрали / Фото 24 Канала

Позже мы провели такой же сбор на закупку 10 дронов для 3 бригад, выполнявших боевые задания на самых горячих направлениях фронта – на тот момент это были Бахмут, Соледар и Кременная. Через несколько дней с вашей помощью мы собрали необходимую сумму и отправили десяток "птичек" на передовую.



Дроны, на которые мы с вами собрали миллион гривен / Коллаж 24 Канала

Сборы через Фонд 24 проводится членами нашей команды, в том числе нашими ведущими. И у них, как и у каждого волонтера, есть свои особые истории, связанные со сборами. К примеру, для ведущего Андрея Дрозды первым сбором стала помощь 15-му отдельному Славянскому полку Нацгвардии, долгое время державшему оборону в районе Кременной на Луганщине. Боец полка Виталий стремился сформировать подразделение по противодействию враждебным беспилотникам, поэтому благодаря эфирам 24 Канала удалось собрать на антидроновое ружье для Виталия и его собратьев.

Весной этого года Виталий Биляк взорвался на противотанковой мини и сейчас поправляется после ранений. Даже во время лечения наш герой заботится о своем подразделении и собратьях, поэтому по его обращению мы совершили еще один сбор на антидрон-глушилку для 15-го отдельного Славянского полка, который продолжает защищать нашу страну,

– отмечает Андрей Дрозда.



Антидроновое ружье, на которое нам с вами удалось собрать / Фото предоставлено 24 Канала

Немало сборов провела наша ведущая София Трощук для разных подразделений Сил Обороны. Поэтому она, как и многие волонтеры, сталкивалась с тем, что некоторые сборы шли слишком медленно, однако без чудес не обходится. Во время одного из эфиров удалось собрать 70 тысяч гривен, необходимых для покупки автомобиля для наших бойцов. К сожалению, не все сборы удается закрыть вовремя и привезти бойцам необходимые вещи, но важно и нужно делать все, чтобы все потребности были вовремя закрыты.

Донаты приходили ежеминутно: большие и малые, с паузой в несколько минут или одновременно. Когда люди продолжают помогать Силам обороны, это умиляет и вдохновляет. Потому что это показывает, что мы действительно объединенная страна. Тогда мы собрали деньги вовремя. Иногда получается слишком поздно. Это война, и все, что остается, это надеяться и молиться. Мы должны показать военным, что пока они за нас там – мы за них здесь. И мы закроем их потребности в срок. По крайней мере, приложим к этому все усилия мира,

– подчеркивает София Трощук.

Наш ведущий Фахрудин Шарафмал также постоянно в связи с разными подразделениями и иногда запросы приходится выполнять очень и очень быстро. В качестве примера ведущий вспоминает сбор для одного из подразделений Нацгвардии, потерявшего всю теплую одежду из-за попадания в блиндаж. И так как на улице была зима, сбор на тепло для бойцов приходилось проводить очень быстро. К счастью, это удалось, а позже мы с вами помогали собирать и другие необходимые вещи для подразделения.

У них было все: обувь, куртки, флиски и так далее. Даже переменное тоже. Но в один "прекрасный" момент в блиндаж попал снаряд и все сгорело. А то уже приближалась зима. Я еще так оперативно никогда не закрывал сбор! Сейчас ребята в Луганской области. С тех пор как произошла та ситуация, мы им собирали не только на одежду, но и на машину, дроны, гигантский коптер и Старлинк. Все живы,

– отмечает Фахрудин Шарафмал.

Директор Благотворительного Фонда 24 напоминает, что минувшей зимой наша команда проводила срочный сбор на 5 раций для бойцов 54-й ОМБр. Тогда воины были фактически без связи под Бахмутом и были нужны "на вчера". Сумма – 160 000 гривен. После открытия сбора за несколько часов удалось собрать более 20 000 гривен, а затем сбор был закрыт одним донатом.

С бор мы открыли в первой половине дня, собрали около 20 000 гривен, а уже после обеда этот сбор одним донатом в 140 500 закрыла одна львовская организация. Я не знаю, можем ли мы ее называть, но Дарье, если вы читаете этот текст и не прочь, чтобы мы вас назвали, напишите нам! Это был самый большой донат и самый быстрый сбор в истории Фонда, я этого не забуду,

– вспоминает Елена Филь.



Благодаря вам мы оперативно смогли передать бойцам необходимые рации / Фото 24 Канала

Прошлой зимой молодежь Львовской общины колядовала в городе и посещала наших воинов на Востоке, но цель была благотворительной – сбор на авто и спецтехнику для 103 бригады ТРО на сумму 600 тысяч гривен. Поскольку вместе с молодежью общины колядовали наши журналисты, Фонд 24 также присоединился к этому сбору.

Помню, что какое-то время этот сбор уже шел очень медленно. И когда оставалось собрать еще последние 100 тысяч гривен, мы думали, что еще долго придется его закрывать. Однако случилось чудо - с нами сконтактировала община села Ставчаны из Львовщины и они решили передать на сбор средства, собранные в храме на праздники. Я был очень растроган этим и сегодня хочу еще раз поблагодарить общину за это.



Спецтехника, которую удалось приобрести для 103-й бригады / Фото предоставлено 24 Канала

Несмотря на шторм и многочисленные аварии: как наша команда закупала автомобили для ВСУ

Наш фонд часто собирает средства на автомобили, однако стоит приоткрыть занавес того, что происходит дальше.

Гендиректор ТРК "Люкс" Роман Андрейко рассказал, что в начале полномасштабного вторжения наш холдинг самостоятельно занимался закупкой автомобилей. Сначала это делали в Польше и других соседних странах, но там автомобили были закуплены с аукционов в других странах. Поэтому, чтобы обойтись без посредников, в дальнейшем закупки автомобилей осуществлялись в других странах Европы, в частности Швеции.

По обычному маршруту, закупленные автомобили паромом отправляли в Польшу, а оттуда в Украину, где после ремонта они попадали на фронт. Однако однажды в Балтийском море начал бурлить мощный шторм, из-за которого пришлось объезжать Балтийское море через Данию и Германию. Однако проблемой было не это, а сильный ветер, который на мостах буквально сдувал фуры и переворачивал их.

Это была огромная удача, что нас как эти фуры не сдуло ни с дороги, ни с моста. Но дорога вместо 300 километров до Гдыни вылилась в 1 850, потому что пришлось объехать все Балтийское море и нужно было выдержать 18 часов за рулем.

– вспоминает Роман Андрейко.

Но, к сожалению, враг подсуп, поэтому автомобили нуждаются в дополнительной защите. Поэтому теперь каждый автомобиль перед тем, как передать воинам, мы оборудуем средствами радиоэлектронной борьбы для усиления защиты нашей воинов.

Донатов всегда нужно многое: почему важно поддерживать армию

К сожалению, активность сборов каждый раз становится меньше. Объяснять это можно разными причинами, однако есть ли в этом смысл? Можем ли мы каким-то образом оправдывать то, чтобы наши воины получили нужный авто, дрон, рацию или другую технику нам нужно больше времени?

Люди спокойно в день могут потратить деньги на кофе, на два кофе, или на большой лат. Через неделю это может быть 300 – 400 гривен только на кофе. К сожалению, за эту неделю далеко не все доначат 300 – 400 гривен. Пусть не на наш, на любой благотворительный фонд, занимающийся такой работой. Кофе можно, а донат, может, в другой раз? Так кофе можно в другой раз, а донат нужно сейчас,

– подчеркивает гендиректор ТРК "Люкс" Роман Андрейко

Донаты и волонтерство, это не только о базовой необходимости, но и о нашей гражданской позиции, это о нашем единении и нашем осознании того, за что мы с вами боремся.

В волонтерстве проявляется наше единство и человечность. Военное и гражданское общество неразрывно связаны в одно целое, поэтому помогая Силам обороны мы действительно поддерживаем самих себя и укрепляем веру в победу в наших сердцах. Такой труд благороден, именно он является наивысшим смыслом жизни, ибо это проявление искренней любви к ближнему и своей Родине,

– подчеркивает ведущий 24 Канала Андрей Дрозда.

Кто-то скажет, что мы устали. Мы можем чувствовать усталость и даже имеем право признать, что устали. Но причина ли это останавливаться? Ребята, которые на фронте, тоже чувствуют усталость, но борьба не останавливается.

Потому нужно продолжать поддерживать армию. Сделать это привычкой. Наши донаты это не услуга, а большая необходимость.

В твиттере я прочла фразу: "Это не военным нужна машина, это нам надо, чтобы у военных была машина". Это отражает нашу сегодняшнюю действительность: чем больше мы помогаем украинским Силам обороны, тем больше сил, сил и средств они имеют для того, чтобы защищать наше государство от зла. Конечно, иногда и на гражданских налегает усталость, а свет в конце тоннеля становится едва заметным. Но мы не имеем права опускать руки. Ибо это единство, которое было в начале Великой войны, помогло нам выстоять первый период. И, верю, поможет нам завершить это страшное противостояние. В эфирах я всегда говорю: донатить на армию – это не благотворительность. Это наш импакт-инвестиционный проект: мы инвестируем в сохранившиеся жизни наших бойцов и в Украину без россиян. По крайней мере, без живых россиян – это наши Силы обороны могут гарантировать,

– отмечает ведущая 24 Канала София Трощук.

Более того, нас никогда не должно отпускать понимание того, что наш небольшой донат – это вклад, который не только приближает победу, но и берет самое ценное – жизнь. Каждый купленный автомобиль – это не одна эвакуация раненых, а каждый дрон – глаза наших воинов.

Наше государство не может обеспечить достаточным количеством всего необходимого абсолютно всех военных. Поэтому я и доначу, организовываю сборы или поддерживаю сборы других. Плюс очень приятно видеть результаты донатов (если это, например, дроны). Каждая гривна бережет чью-то жизнь. А когда 100 человек бросают по 1 – 2 гривны – это уже солидная сумма, которая превращается в машину, дрон, тепловизор или даже одежду. Я спокоен, когда знаю, что нашим военным есть в чем ходить, из чего стрелять, на чем ездить или на чем летать,

– подчеркивает ведущий 24 Канала Фахрудин Шарафмал.

И самое главное. Мы с вами не свидетели, а жертвы войны для уничтожения. Расстрелянные люди в Буче, замученные жители Изюма, трагедия Мариуполя, ежедневные обстрелы Херсона, удар по Грозе – целенаправленные действия оккупантов, которые хотят уничтожить нас. И Силы Обороны – единственная наша гарантия на банальное существование. И если бы не наши защитники, одному Богу известно, сколько бы еще трагедий нам пришлось бы пережить.

Если не будем донатить и сражаться изо всех сил, бучанские зверства вы увидите сначала в Киеве, Львове, Кракове, а затем и в Берлине и Париже. Человечество будет обречено на столетие. Простите, что так резко, но это правда. Давайте уничтожим эту гадость прямо сейчас и закроем эту тему раз и навсегда,

– подчеркивает ведущий 24 Канала Арсен Цымбалюк.

К сожалению, донатов действительно все меньше, поэтому гендиректор ТРК "Люкс" Роман Андрейко констатирует, что сейчас крупнейшим спонсором Фонда 24 является 24 Канал. Однако в прошлом году ситуация была совсем другой.

Люди все меньше и меньше готовы делиться донатами. 2022 год был очень показателен. Донатов было много, мы успевали сделать очень много полезных дел, покупать машины, покупать тепловизоры, покупать прицелы, дроны, радиостанции, все на свете, все, что нужно было нашим военным. И донаты были очень активны. Сейчас, к сожалению, так получается, что самым большим донором и крупнейшим спонсором этого фонда снова является 24 Канал. К сожалению, потому что нас может не хватить надолго,

– подчеркивает Роман Андрейко.

Уже начинается сезон зимних праздников. Дней, когда хочется верить в чудеса. Но чуда не будет, если бездействовать. Поэтому ничто не должно останавливать донатов, время которых продлится до нашей победы!