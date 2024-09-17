Зеленский ответил на петицию о противодействии сексуальным домогательствам в ВСУ

Владимир Зеленский рассмотрел петицию по борьбе с сексуальными домогательствами в Вооруженных Силах Украины. Он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разобраться с этой проблемой.

Об этом говорится в пресс-службе Офиса Президента. Екатерина Приймак создала петицию 8 марта 2024 года, и за полгода она набрала необходимые для рассмотрения более 25 000 голосов.

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Украина делает все, чтобы искоренить домогательства среди бойцов

Автор направила украинскому лидеру обращение с просьбой ввести уже созданный механизм для борьбы с сексуальными домогательствами и насилием в Вооруженных силах Украины, а также призвала "положить конец безнаказанности тех, кто совершает насилие в армии".

Справка. По состоянию на октябрь 2023 года количество женщин в ВСУ достигло 62 062 человек, однако вопрос сексуального домогательства остается актуальным – причем как для женщин, так и для мужчин.

Зеленский отметил, что 21 марта 2024 года в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины были внесены изменения. В частности, теперь строго запрещены любые нарушения, связанные с сексуальным домогательством, насилием и дискриминацией по половому признаку. Также уточнены особенности проведения внутренних расследований в таких случаях. В отличие от других правонарушений, случаи домогательств, насилия или дискриминации будут рассматриваться комиссией, состоящей из представителей обоих полов и психолога.

Кроме этого, до 2025 года в Украине действует Национальный план действий по выполнению резолюции Совета безопасности ООН 1325 "Женщины, мир, безопасность".

Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутые в электронной петиции вопросы и о результатах их рассмотрения проинформировать автора,

– резюмировал Зеленский.

Напомним, что военный медик сообщила о сексуальных домогательствах, которым она подверглась со стороны коллеги во время службы. Официальное расследование так и не было начато, женщина решила обратиться в ГБР.