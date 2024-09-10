С началом полномасштабного вторжения она добровольно обратилась в военкомат и была мобилизована как медик. Женщина оказывала помощь военным во время боев за Лиман, Волчанск и Бахмут.

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Медик страдала от домогательств в армии

Однако более двух месяцев назад, во время боевого согласования на полигоне во Львовской области, ее коллега, военнослужащий Сергей настоял на интимной близости. По словам Оксаны, Сергей явно высказывал непристойные предложения, и ей удалось тайно записать это на видео.

Я не была готова, что во время службы тебя могут лапать и унижать,

– рассказывает пострадавшая.

Также она добавила, что этот мужчина также пытался добиться физического контакта после купания у озера.

"После того, как он поплавал, мы подошли на мост, я начала смотреть в воду, а он говорит: "Я хочу с тобой сфотографироваться". Он стал возле меня и начал тереться тазом, я понимаю, что у человека эрекция. Вокруг никого не было, а я уже напугана. Едем. Он садится в машину, начинает говорить, что я его очень сильно обижаю. Будто бы он не знает, что ему делать и мы должны заниматься сексом... А у меня начинается истерика и она проявляется смехом. С одной стороны, человек физически тебя не изнасиловал. Но ты боишься что-то сказать, потому что неизвестно как отреагирует. При повышении голоса, при резких ответах", – рассказала медик.

Расследование не было начато

Руководство отдела подтвердило эту информацию, однако, как сообщила Оксана, официального расследования со стороны подразделения не проводили.

Оксана подала заявление в Государственное бюро расследований, но за более чем два месяца дело еще не передали в суд.

Журналисты пытались пообщаться с Сергеем, но он не отвечает на звонки. После инцидента мужчина без разрешения оставил воинскую часть и сейчас объявлен в розыск.

"Я доложил о возможном домогательстве командованию и Оксане командир батальона предложил написать рапорт-объяснение – она отказалась. С тех пор от нее никакого формализованного документа не поступало. По словам присутствовавших военнослужащих Сергей попросил прощения", – рассказал ТВО командира подразделения Анатолий .