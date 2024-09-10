З початком повномасштабного вторгнення вона добровільно звернулася до військкомату і була мобілізована як медик. Жінка надавала допомогу військовим під час боїв за Лиман, Вовчанськ та Бахмут.

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Медикиня страждала від домагань у війську

Проте понад два місяці тому, під час бойового погодження на полігоні у Львівській області, її колега, військовослужбовець Сергій наполіг на інтимній близькості. За словами Оксани, Сергій явно висловлював непристойні пропозиції, і їй удалося таємно записати це на відео.

Я не була готова, що під час служби тебе можуть лапати і принижувати,

– розповідає постраждала.

Також вона додала, що цей чоловік також намагався домогтися фізичного контакту після купання біля озера.

"Після того, як він поплавав, ми підійшли на міст, я почала дивитися у воду, а він каже: "Я хочу з тобою сфотографуватися". Він став біля мене і почав тертися тазом, я розумію, що в людини ерекція. Навколо нікого не було, а я вже налякана. Їдемо. Він сідає в машину, починає говорити, що я його дуже сильно ображаю. Буцім-то він не знає, що йому робити та ми маємо займатися сексом… А в мене починається істерика і вона проявляється сміхом. З одного боку, людина фізично тебе не зґвалтувала. Але ти боїшся щось сказати, бо невідомо як відреагує. При підвищенні голосу, при різких відповідях", – розповіла медикиня.

Розслідування не було почато

Керівництво підрозділу підтвердило цю інформацію, проте, як повідомила Оксана, офіційного розслідування з боку підрозділу не проводили.

Оксана подала заяву до Державного бюро розслідувань, але за понад два місяці справу ще не передали до суду.

Журналісти намагалися поспілкуватися із Сергієм, але він не відповідає на дзвінки. Після інциденту чоловік без дозволу залишив військову частину і зараз оголошений у розшук.

"Я доповів про можливе домагання командуванню й Оксані командир батальйону запропонував написати рапорт-пояснення – вона відмовилася. Відтоді, від неї жодного формалізованого документа не надходило. Зі слів військовослужбовців, які там були присутні, Сергій попросив вибачення", – розповів ТВО командира підрозділу Анатолій.